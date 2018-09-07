  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.67 3.71 5.95
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:00 сегодня Логотип МексикаМексика -:- Логотип УругвайУругвай 3.43 3.24 2.3
06:00 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

Сборная России обыграла команду Турции

вчера, 23:40
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России одержала победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.

Трабзон, стадион «Медикал Парк Арена»

Турция - Россия 1:2 (1:1)
Голы: Азиз 41 - Черышев 13, Дзюба 49

Турция: Киринтили, Озбайраклы, Али Калдырым, Азиз (Айхан 46), Йокушлу, Союнчу, Тосун, Чалханоглу, Язичи (Озякуп 56), Топал (Малли 71), Юндер
Главный тренер: Луческу Мирча.

Россия: Лунёв, Марио Фернандес, Нойштедтер, Черышев (Ионов 79), Кузяев (Могилевец 73), Газинский, Зобнин, Кудряшов (Рауш 82), Джикия, Ерохин, Дзюба
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Предупреждения: Озбайраклы 38, Кудряшов 53, Дзюба 90

Судья: Соареш Диаш Артур.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера в рамках Лиги Наций сборные Германии и Франции сыграли вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бельгия разгромила Шотландию
Вчера, 23:48 2
Италия сыграла вничью с Польшей
Вчера, 23:41 7
Молодежная сборная России сыграла вничью с Египтом
Вчера, 20:55 2
Зинченко принес победу сборной Украины над Чехией в Лиге Наций
06 сентября 105
Португалия без Роналду сыграла вничью с Хорватией
06 сентября 7
Нидерланды обыграли Перу в прощальном матче Снейдера
06 сентября 9
Обсудить
Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:23
Всех с победой!!! Играли неплохо, хоть и завершение хромало, да и в обороне были ошибки, но всё же приятно видеть, что сборная всё с тем же настроем играет, что и на Чемпионате Мира. Отдельное спасибо Лунёву!!!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:22
juchok:
я поправил на бронзу
Пара всплесков. Один из них - в один год вместе с нами.
А потом так же благополучно периодически пролетали мимо финальных турниров. На последнем ЧМ я их не видел.
juchok
juchok
сегодня в 00:21
fcspartak:
Только поколение то ушло уже
Крейсер задал вопрос, я ответил, о смене поколений речи не было.вон Италия и Голландия до сих пор в себя не могут прийти
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 00:20
da da da:
а вы это кто?Голландия?сб.России я напомню исторически котируется примерно на уровне между сборной Финляндии и Швеции.
Кем котируется? Таким видным специалистом как ты? Кстати, чем тебе не угодила сборная Швеции?
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:20
Очень слабая нынче у Турции сборная...нету лидеров вроде Нихата, Шукюра
da da da
da da da
сегодня в 00:19
Footbolista:
Котировки на бирже хороши)...
ну давай по факту,у сборной России за 30 лет нет и не было ни одного топого игрока,Аршавина можно отнести,но объективно он играл мало на таком уровне.
были середняки в виде Карпина/Мостового в тех испанских середняках,на этом все.

из достижений,за 30 лет одна бронза евро,и то тоже условная ввиду отсутствия игр за 3е место на ЧЕ.
для примера вот у сборной Боснии,Словакии,Словении и даже Черногории были ТОП игроки игравшие/щие в топ клубах Европы.
juchok
juchok
сегодня в 00:19
Крейсер:
Это в каком же году колхозники играли в финале ЧМ и в финале ЧЕ?
я поправил на бронзу
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:19
juchok:
бронза ЧМ и бронза Евро
Только поколение то ушло уже
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 00:18
Всех с победой!
Наша сборная провела отличный матч, играли в охотку, много атаковали.
Смотрел игру нашей сборной и получал удовольствие, давненько такого не было!
Отличное начало турнира, играем все увереннее и лучше!
Вперед, Россия!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:18
juchok:
бронза ЧМ и бронза Евро
Это в каком же году колхозники играли в финале ЧМ и в финале ЧЕ?
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 00:18
поздравляю всех любителей футбола с победой, желаю чтобы вы не знали горя, удачи, любви и особенно здоровья
juchok
juchok
сегодня в 00:17
Крейсер:
Перечисли "достижения" сборной Турции в 21-м веке.
бронза ЧМ и бронза Евро
ndedov
ndedov
сегодня в 00:16
Поздравляю команду с победой
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:15
da da da:
в смысле где?в футболе,не в лапте же)))
Я догадываюсь что Вы про футбольную сборную России. Просто не понятно, где котируется и именно исторически ( с историей чуть более 25 лет), может рейтинги какие, или ещё что?
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:15
da da da:
противоречивость в том ты поставил Россию выше Турции в футбол,а по факту у тех достижений в 21 века куда больше и выше,а по составу/игрокам и во все пропасть.
Перечисли "достижения" сборной Турции в 21-м веке.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:15
Беланов:
И слава богу! Чем меньше свиней - тем больше шансов у сборной
Да зря ты так. Это сборная и тут важней резалт и игра. Усатый решает и ему отгребать, норм сыграли. Как смогли, так и сыграли, молодцы, что победили
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 00:14
da da da:
противоречивость в том ты поставил Россию выше Турции в футбол,а по факту у тех достижений в 21 века куда больше и выше,а по составу/игрокам и во все пропасть.
В твоих словах видится нескрываемая неприязнь к России.
Начни с этого.
da da da
da da da
сегодня в 00:13
Крейсер:
Мне вообще без разницы, где она там котируется. На поле выходят не рейтинги, а футболисты. Только я не понял, в чём состоит противоречие моих слов?
противоречивость в том ты поставил Россию выше Турции в футбол,а по факту у тех достижений в 21 века куда больше и выше,а по составу/игрокам и во все пропасть.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:12
Stavropol19:
Вот хоть убейте, не пойму я присутствия ерохина в сборной.Да когда то фартило в Ростове, на волне находился,но сейчас что не действие ,то невпопад.
Он высокий и .. Ну тож хз, мож какая гениальная задумка?
juchok
juchok
сегодня в 00:12
нормально сыграли, я ожидал худшего!

с победой!
ЧиП
ЧиП
сегодня в 00:12
Победа это хорошо! Поздравляю всех! Бросилось в глаза то, как сильно сели в конце, а вышедшие на замену Ионов и Могилевец оказались пустышками. На международном уровне не тянут, не игроки сборной, а я так понимаю альтернативы нет(. Вот и получилось, что Гадзинский, Кузяев, Зобнин, Черышев и тот же Дзюба "наелись" и все замен нет(. А так до 75-ой минуты очень даже неплохо. Победителей не судят. Молодцы!
da da da
da da da
сегодня в 00:10
За адекватность:
Да чего уж так то, между Андоррой и Сан- Марино. "сб.России я напомню исторически котируется примерно на уровне между сборной Финляндии и Швеции. " Это где котируется ИСТОРИЧЕСКИ ?
в смысле где?в футболе,не в лапте же)))
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 00:10
Leha-ha50:
В сборной еще много "туристов" , замены должны усиливать игру, а у нас вышло все наоборот. Могилевец, Ионов просто бестолково бегали и Дзюбе от них польза минимальна и в защите - только для количества. Ерохин сыграл как умеет, а умеет он ниже среднего. Кудряшов тоже много суетился, хотя уж должен притереться. Ждем следующих игр!!!
"Усиливать" слово довольно условное,скорее внести,освежить..
Alladins
Alladins
сегодня в 00:10
Сборную России с победой!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:10
da da da:
а вы это кто?Голландия?сб.России я напомню исторически котируется примерно на уровне между сборной Финляндии и Швеции.
Мне вообще без разницы, где она там котируется.
На поле выходят не рейтинги, а футболисты.
Только я не понял, в чём состоит противоречие моих слов?
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:09
Беланов:
*** в глаза - спартач скажет "Божья роса"!
Джум) я бы ответил тебе, но ты ж как истинный пионер барабанить любишь) иди лучше в горн пионерскую зорьку протруби)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:09
da da da:
а вы это кто?Голландия?сб.России я напомню исторически котируется примерно на уровне между сборной Финляндии и Швеции.
Да чего уж так то, между Андоррой и Сан- Марино. "сб.России я напомню исторически котируется примерно на уровне между сборной Финляндии и Швеции. " Это где котируется ИСТОРИЧЕСКИ ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:08
В сборной еще много "туристов" , замены должны усиливать игру, а у нас вышло все наоборот. Могилевец, Ионов просто бестолково бегали и Дзюбе от них польза минимальна и в защите - только для количества.
Ерохин сыграл как умеет, а умеет он ниже среднего. Кудряшов тоже много суетился, хотя уж должен притереться.
Ждем следующих игр!!!
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 00:07
RMUKMU:
Сборная пока не сбавляет. Сегодня хорошо отыграли и заслуженно победили. Печалит только стандарты и физическая готовность. Последняя четверть матча для сборной России время страдать.
На основном акке бан дали.Не ты нажал,РМУКМУ-португалолюбитель?)
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 00:06
da da da:
а вы это кто?Голландия?сб.России я напомню исторически котируется примерно на уровне между сборной Финляндии и Швеции.
А мне стало интересно кто ты,коли по Русски тут строчишь.Иностранный полиглот?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100