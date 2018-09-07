Сборная России обыграла команду Турции

Сборная России одержала победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.
Трабзон, стадион «Медикал Парк Арена»
Турция - Россия 1:2 (1:1)
Голы: Азиз 41 - Черышев 13, Дзюба 49
Турция: Киринтили, Озбайраклы, Али Калдырым, Азиз (Айхан 46), Йокушлу, Союнчу, Тосун, Чалханоглу, Язичи (Озякуп 56), Топал (Малли 71), Юндер
Главный тренер: Луческу Мирча.
Россия: Лунёв, Марио Фернандес, Нойштедтер, Черышев (Ионов 79), Кузяев (Могилевец 73), Газинский, Зобнин, Кудряшов (Рауш 82), Джикия, Ерохин, Дзюба
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Предупреждения: Озбайраклы 38, Кудряшов 53, Дзюба 90
Судья: Соареш Диаш Артур.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера в рамках Лиги Наций сборные Германии и Франции сыграли вничью.