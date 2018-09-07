Италия сыграла вничью с Польшей

Сборная Италии сыграла вничью с командой Польши в матче 1-го тура Лиги Наций.
Болонья, стадион «Ренато ДальАра»
Италия - Польша 1:1 (0:1)
Голы: Жоржиньо 78 (пенальти) - Зелински 40
Италия: Доннарумма, Дзаппакоста, Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Пеллегрини (Бонавентура 46), Жоржиньо, Гальярдини, Бернардески, Балотелли (Белотти 61), Инсинье (Кьеза 72)
Главный тренер: Манчини Роберто.
Польша: Фабьянски, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Куба (Петрзак 80), Крыховяк, Клих (Шамански 55), Курзава, Зелински (Линетти 66), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Предупреждения: Кьеллини 9, Клих 14, Куба 18, Фабьянски 90+3
Судья: Цвайер Феликс.
В параллельном матче сборная России обыграла команду Турции.