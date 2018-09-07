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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Италия сыграла вничью с Польшей

вчера, 23:41
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Италии сыграла вничью с командой Польши в матче 1-го тура Лиги Наций.

Болонья, стадион «Ренато ДальАра»

Италия - Польша 1:1 (0:1)
Голы: Жоржиньо 78 (пенальти) - Зелински 40

Италия: Доннарумма, Дзаппакоста, Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Пеллегрини (Бонавентура 46), Жоржиньо, Гальярдини, Бернардески, Балотелли (Белотти 61), Инсинье (Кьеза 72)
Главный тренер: Манчини Роберто.

Польша: Фабьянски, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Куба (Петрзак 80), Крыховяк, Клих (Шамански 55), Курзава, Зелински (Линетти 66), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Предупреждения: Кьеллини 9, Клих 14, Куба 18, Фабьянски 90+3

Судья: Цвайер Феликс.

В параллельном матче сборная России обыграла команду Турции.

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Все комментарии
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:23
Италия чтож ты делаешь ((( Нервов не хватает уже
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:22
Маникеном и остался) жаль сборную италии, тренеров полно, а взяли этого...
Sergus
Sergus
сегодня в 00:17
Ничего неожиданного.
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:59
piercman:
2 худших тренера зенита (луческу, манчини) и в сборных не айс.
Манчини еще до зенита был понторез таким и остался
GooSe25
GooSe25
вчера в 23:59
Физручини ныл уже по этому поводу? Может игроков ему не хватило? Погода была не очень ? Или все таки опять судейка негодяй не позволил показать результат ??
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
вчера в 23:47
Манчини посильнее карерки будет
piercman
piercman
вчера в 23:45
2 худших тренера зенита (луческу, манчини) и в сборных не айс.
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