Колумбия одержала волевую победу над Венесуэлой

Сборная Колумбии в товарищеской встрече вырвала победу у команды Венесуэлы.
Майами, «Хард Рок Стэдиум»
Венесуэла - Колумбия 1:2 (1:0)
Голы: Мачис 4 – Фалькао 55, Имми Чара 90
Венесуэла: Фариньес, Фельтшер (дель Пино 62), Чансельор (Осорио 86), А. Гонсалес, Мачис (Отеро 81), Морено, Ринкон (Саварино 81), Кордова (Л. Гонсалес 59), Мартинес (Лусена 68), Рондон.
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.
Колумбия: Оспина, Борха, Тесильо, Санчес, Арьяс (Паласиос 90), Урибе, Барриос (Кампусано 81), Куадрадо (Имми Чара 75), Кинтеро (Вилья 75), Фалькао (Морелос 77), Бакка (Муриэль 68).
Главный тренер: Рейес Артуро.
На этой неделе Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии, который занимал с 2012 года.