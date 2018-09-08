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Колумбия одержала волевую победу над Венесуэлой

сегодня, 05:13
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла-:-Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбия03:00 Не начался

Сборная Колумбии в товарищеской встрече вырвала победу у команды Венесуэлы.

Майами, «Хард Рок Стэдиум»

Венесуэла - Колумбия 1:2 (1:0)
Голы: Мачис 4 – Фалькао 55, Имми Чара 90

Венесуэла: Фариньес, Фельтшер (дель Пино 62), Чансельор (Осорио 86), А. Гонсалес, Мачис (Отеро 81), Морено, Ринкон (Саварино 81), Кордова (Л. Гонсалес 59), Мартинес (Лусена 68), Рондон.
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Колумбия: Оспина, Борха, Тесильо, Санчес, Арьяс (Паласиос 90), Урибе, Барриос (Кампусано 81), Куадрадо (Имми Чара 75), Кинтеро (Вилья 75), Фалькао (Морелос 77), Бакка (Муриэль 68).
Главный тренер: Рейес Артуро.

На этой неделе Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии, который занимал с 2012 года.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:33
Поздравляю Колумбию с победой
mangox13
mangox13
сегодня в 05:42
не должно было быть проблем
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