  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 сегодня Логотип МексикаМексика -:- Логотип УругвайУругвай 3.43 3.24 2.3
06:00 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

Джикия: «Сборная России стала чувствовать себя по-другому, увереннее»

сегодня, 02:23
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия после победы над Турцией в матче Лиги Наций (2:1) ответил на вопросы журналистов.

Хорошо провели матч, выиграли – это самое главное. Спасибо всем болельщикам, которые приехали нас поддержать. С победой! 

В пропущенном голе после вашей скидки, возможно, не до конца отработал Роман Зобнин. Обсуждали с ним этот момент?

 Нет. Разбора пока не было. 

Какое первое впечатление от игры?

Выиграли – 2:1. Начали с победы на выезде с хорошей крепкой командой. У всех хорошее настроение, готовимся к контрольной игре. Всё идёт своим чередом. 

Вы вернулись в сборную после успешного для команды чемпионата мира. Благодаря турниру команда стала увереннее. Почувствовали это?

Конечно. Все чувствуют себя по-другому, увереннее. Но нужно двигаться дальше. Теперь мы сосредоточены на Лиге Наций. 

Во втором тайме вы держались за колено. Что случилось?

 Ничего страшного. Это рабочие моменты – без них никуда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба: «Я всегда был командным игроком»
Сегодня, 03:18 0
Ловчев: «Сборная России почти ничего не дала создать сопернику»
Сегодня, 02:54 0
Лунёв: «Очень довольны результатом. Приятно начать турнир с победы»
Сегодня, 02:34 0
Черышев: «В конце немного подсели из-за усталости, но победили заслуженно»
Сегодня, 02:06 0
Бубнов: «Поставил бы сборной России оценку между „тройкой“ и „четвёркой“»
Сегодня, 01:55 4
Дзюба: «Капитанская повязка – огромная честь для меня»
Сегодня, 01:29 0
Обсудить
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 02:40
А вот если Россия съездит в Южную Америку ,она хоть один матч там выйграет?????
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100