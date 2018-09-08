Джикия: «Сборная России стала чувствовать себя по-другому, увереннее»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия после победы над Турцией в матче Лиги Наций (2:1) ответил на вопросы журналистов.

Хорошо провели матч, выиграли – это самое главное. Спасибо всем болельщикам, которые приехали нас поддержать. С победой!

В пропущенном голе после вашей скидки, возможно, не до конца отработал Роман Зобнин. Обсуждали с ним этот момент?

Нет. Разбора пока не было.

Какое первое впечатление от игры?

Выиграли – 2:1. Начали с победы на выезде с хорошей крепкой командой. У всех хорошее настроение, готовимся к контрольной игре. Всё идёт своим чередом.

Вы вернулись в сборную после успешного для команды чемпионата мира. Благодаря турниру команда стала увереннее. Почувствовали это?

Конечно. Все чувствуют себя по-другому, увереннее. Но нужно двигаться дальше. Теперь мы сосредоточены на Лиге Наций.

Во втором тайме вы держались за колено. Что случилось?

Ничего страшного. Это рабочие моменты – без них никуда.