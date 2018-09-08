Черышев: «В конце немного подсели из-за усталости, но победили заслуженно»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над командой Турции (2:1) в матче Лиги Наций.

Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Могли много моментов забить, но не получилось. Во второй половине собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны. Думаю, что мы сегодня заслуженно победили. В концовке матча немного подсели из-за усталости. Всё-таки начало сезона сказывается. Нам ещё надо над этим работать.