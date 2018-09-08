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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Черышев: «В конце немного подсели из-за усталости, но победили заслуженно»

сегодня, 02:06
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над командой Турции (2:1) в матче Лиги Наций.

Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Могли много моментов забить, но не получилось. Во второй половине собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны. Думаю, что мы сегодня заслуженно победили. В концовке матча немного подсели из-за усталости. Всё-таки начало сезона сказывается. Нам ещё надо над этим работать.

27-летний хавбек открыл счёт на 13-й минуте встречи.

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