Новосадов: «Лунев спас три очка для сборной России»

Бывший вратарь сборной России Андрей Новосадов прокомментировал игру голкипера «Зенита» Андрея Лунева в матче национальной команды с Турцией в рамках первого тура группового этапа Лиги Наций.

Лунев спас три очка для сборной России. Он был одним из ведущих футболистов на поле, своей игрой придавая партнёрам уверенности. Не стоит судить по одной игре, готов ли Андрей заменить Акинфеева на посту первого вратаря сборной. Если Лунев будет постоянно выступать на таком уровне, можно будет назвать его первым номером. Но стабильность, с которой Акинфеев играет на протяжении многих лет, Андрею ещё надо показать.



Неудивительно, что за четыре года Лунев поднялся от ФК «Калуга» в ПФЛ до сборной России в Лиге Наций. У парня есть талант и огромное трудолюбие. Думаю, у него были хорошие наставники. Андрей хорош, и видно, что он хочет добиться многого в футболе.