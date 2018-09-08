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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.56 4.02 6.96
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Новосадов: «Лунев спас три очка для сборной России»

сегодня, 11:12
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Андрей Новосадов прокомментировал игру голкипера «Зенита» Андрея Лунева в матче национальной команды с Турцией в рамках первого тура группового этапа Лиги Наций.

Лунев спас три очка для сборной России. Он был одним из ведущих футболистов на поле, своей игрой придавая партнёрам уверенности. Не стоит судить по одной игре, готов ли Андрей заменить Акинфеева на посту первого вратаря сборной. Если Лунев будет постоянно выступать на таком уровне, можно будет назвать его первым номером. Но стабильность, с которой Акинфеев играет на протяжении многих лет, Андрею ещё надо показать.

Неудивительно, что за четыре года Лунев поднялся от ФК «Калуга» в ПФЛ до сборной России в Лиге Наций. У парня есть талант и огромное трудолюбие. Думаю, у него были хорошие наставники. Андрей хорош, и видно, что он хочет добиться многого в футболе.

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 12:02
Удачи Луневу!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:42
Puni:
По хорошему он должен был это место потерять уже давно. 14 лет, а никто не называл его незаменимым. Вряд ли в Италии кто-то мог также писать про Буффона, как у нас про Акинфеева.
Вряд ли уместно писать Вам -"по-хорошему",ладно бы,если -"по-моему",не так ли???
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:41
Молодца .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:41
То есть,голы и не надо было забивать??? Даже суперотличной,феноменальной игрой вратаря никому больше одного очка зарабатать не удавалось,даже "бавариям" с "барселонам".
Puni
Puni
сегодня в 11:36
Ваня лучший:
Акинфеев в сборной уже 14 лет, с 2004 года, поэтому он место потерять не может, он может только завершить игру за сборную, если сам так решит. Класс вратаря в одной игре не проверяется и даже за один год. Вспомни Ладыгина , где он сейчас. Акинфеев без вариантов лучший вратарь России 21 века. Пока.
По хорошему он должен был это место потерять уже давно. 14 лет, а никто не называл его незаменимым. Вряд ли в Италии кто-то мог также писать про Буффона, как у нас про Акинфеева.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 11:32
ДАША Д:
Так Акинфеев свое место потеряет в сборной.
Акинфеев в сборной уже 14 лет, с 2004 года, поэтому он место потерять не может, он может только завершить игру за сборную, если сам так решит. Класс вратаря в одной игре не проверяется и даже за один год. Вспомни Ладыгина , где он сейчас. Акинфеев без вариантов лучший вратарь России 21 века. Пока.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:27
Так Акинфеев свое место потеряет в сборной.
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