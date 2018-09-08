Мостовой: «По имени приобретение Терри для „Спартака“ было бы бомбой»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное подписание московским клубом бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

По имени приобретение Терри для «Спартака» было бы бомбой. Это рискованно, но у нас многое делается для пиара. Терри – бренд, но я не вижу смысла перехода, если у него будет высокая зарплата. «Спартаку» нужен защитник с учётом травмы Жиго, и это хороший вариант, но не за бешеные деньги.

Мы говорим, что нужно воспитывать молодёжь и доверять ей, и тут же берём Терри в «Спартак», а Маркизио – в «Зенит». Может, хватит? Есть же свои.