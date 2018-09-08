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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.56 4.02 6.96
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Мостовой: «По имени приобретение Терри для „Спартака“ было бы бомбой»

сегодня, 12:32

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное подписание московским клубом бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

По имени приобретение Терри для «Спартака» было бы бомбой. Это рискованно, но у нас многое делается для пиара. Терри – бренд, но я не вижу смысла перехода, если у него будет высокая зарплата. «Спартаку» нужен защитник с учётом травмы Жиго, и это хороший вариант, но не за бешеные деньги.

Мы говорим, что нужно воспитывать молодёжь и доверять ей, и тут же берём Терри в «Спартак», а Маркизио – в «Зенит». Может, хватит? Есть же свои.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 12:48
Пенсионеры России аплодируют стоя
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 12:46
Удачи Спартаку .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:38
Антиквариат нынче в цене.
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