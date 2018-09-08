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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.54 4.12 7.06
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Зобнин: «Спасибо болельщикам, которые приехали в Турцию и поддержали нас»

сегодня, 12:54
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился впечатлениями от победы над Турцией в матче 1-го тура Лиги Наций.

Хорошая атмосфера на трибунах, не первый раз играем в Турции. Полный стадион, все поддерживают соперника. Мы опытные ребята, привыкшие играть на выезде, поэтому при такой атмосфере нам было хорошо играть.

Да, было обидно пропустить. Этот гол психологически немного убил. Хорошо, что во втором тайме забили гол. А в конце подсели, силенок не хватало и играли уже по счету.

Первый раз играл на поле, усыпанном конфетти, но вообще не обращал на это внимание. Ничего страшного, все в равных условиях.

Спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Их было слышно. Спасибо, кто приходит на выездные матчи, для нас это очень важно. Ждем всех в Ростове.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:52
А у кого денег нет - тем не спасибо.
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