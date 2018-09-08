Зобнин: «Спасибо болельщикам, которые приехали в Турцию и поддержали нас»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился впечатлениями от победы над Турцией в матче 1-го тура Лиги Наций.

Хорошая атмосфера на трибунах, не первый раз играем в Турции. Полный стадион, все поддерживают соперника. Мы опытные ребята, привыкшие играть на выезде, поэтому при такой атмосфере нам было хорошо играть.

Да, было обидно пропустить. Этот гол психологически немного убил. Хорошо, что во втором тайме забили гол. А в конце подсели, силенок не хватало и играли уже по счету.

Первый раз играл на поле, усыпанном конфетти, но вообще не обращал на это внимание. Ничего страшного, все в равных условиях.

Спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Их было слышно. Спасибо, кто приходит на выездные матчи, для нас это очень важно. Ждем всех в Ростове.