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Райола: «Сакки закончился. Сейчас он просто жалок»

сегодня, 14:01

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на слова Арриго Сакки. 72-летний итальянский специалист обвинил нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в инфантильности и недостатке футбольного интеллекта. Райола вступился за своего клиента.

Интеллект важен не только в футболе, но и в жизни. Своими словами Сакки доказал, что интеллект у него отсутствует, как и класс. Я не понимаю, зачем нам нужно слушать человека, который живет славой прошлого, приписывая себе успехи «Милана», который был настолько силен, что мог побеждать и без тренера.

Сакки должен благодарить Берлускони и думать о проигранном со сборной Италии финале чемпионата мира, в котором команда должна была побеждать. 

После «Милана» он больше нигде ничего не выигрывал, так что у него нет права читать лекции. Сказанное о Марио лишь подтверждает слова людей о Сакки: он закончился. Сейчас он просто жалок.

Напомним, Балотелли в августе продлил контракт с «Ниццей». 

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 15:10
Сакки,в чем-то,прав. Но есть одно но. Райола сам не одуванчик.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:57
жестоко он со стариком, но мы ведь знаем что он позорный шакал, так что ничего удивительного.
Но справедливости ради, Сакки таки действительно чутка под-тронулся на старость, пускай и в контектсе с балотелей он целиком прав.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 14:37
Жирный прав от части, из негра мог бы вырасти Итальянский Пеле..
anyway
anyway
сегодня в 14:27
как же мерзко читать интервью этого райолы...
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