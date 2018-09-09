Райола: «Сакки закончился. Сейчас он просто жалок»

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на слова Арриго Сакки. 72-летний итальянский специалист обвинил нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в инфантильности и недостатке футбольного интеллекта. Райола вступился за своего клиента.

Интеллект важен не только в футболе, но и в жизни. Своими словами Сакки доказал, что интеллект у него отсутствует, как и класс. Я не понимаю, зачем нам нужно слушать человека, который живет славой прошлого, приписывая себе успехи «Милана», который был настолько силен, что мог побеждать и без тренера.

Сакки должен благодарить Берлускони и думать о проигранном со сборной Италии финале чемпионата мира, в котором команда должна была побеждать.

После «Милана» он больше нигде ничего не выигрывал, так что у него нет права читать лекции. Сказанное о Марио лишь подтверждает слова людей о Сакки: он закончился. Сейчас он просто жалок.