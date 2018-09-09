Недвед: «Некоторые думали, что трансфер Роналду - это сумасшествие»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о трансфере нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб.

Мы очень рады, что можем приветствовать в нашей команде такого игрока мирового класса, как Роналду. Мы сделали большой шаг вперед, хотим, чтобы это поспособствовало нашим успехам в Лиге чемпионов, в турнире, который является приоритетом в ближайшие несколько лет.

Некоторые думали, что подобный трансфер - это сумасшествие. Наш спортивный директор однажды сказал нам, что мы можем купить Роналду. Мы знали о сумме выкупа, которая была снижена до 100 млн евро, поэтому трансфер стал более реалистичным. Мы пошли к президенту, который посмотрел на сделку со всех сторон, а потом принял решение. И это был правильный поступок.