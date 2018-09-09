Рюдигер: «Сарри такой тренер, который не бывает счастлив»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о новом наставнике команды Маурицио Сарри.

Я играл в итальянской «Роме», так что знаю, какой футбол любит этот тренер. И его стиль мне действительно понравился. Он хочет, чтобы мы играли в высокий прессинг, тогда как все заметили по прошлому сезону, что мы отсиживались на своей половине поля.

Теперь всё по-другому. Мы создаем много голевых возможностей, и для меня это очень хорошо. Сарри чаще всего нравится, когда защитники играют в короткий пас, поддерживают контроль мяча. Пока что мне удается показывать, что я на это способен, но хочу развиваться каждый день.

Сарри такой тренер, который не бывает счастлив. Он всегда говорит, что ты можешь играть лучше, и это поддерживает твою энергию.