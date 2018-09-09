  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ПеруПеру 1.28 5.38 10
ГлавнаяНовости

Рюдигер: «Сарри такой тренер, который не бывает счастлив»

сегодня, 13:30

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о новом наставнике команды Маурицио Сарри.

Я играл в итальянской «Роме», так что знаю, какой футбол любит этот тренер. И его стиль мне действительно понравился. Он хочет, чтобы мы играли в высокий прессинг, тогда как все заметили по прошлому сезону, что мы отсиживались на своей половине поля.

Теперь всё по-другому. Мы создаем много голевых возможностей, и для меня это очень хорошо. Сарри чаще всего нравится, когда защитники играют в короткий пас, поддерживают контроль мяча. Пока что мне удается показывать, что я на это способен, но хочу развиваться каждый день.

Сарри такой тренер, который не бывает счастлив. Он всегда говорит, что ты можешь играть лучше, и это поддерживает твою энергию.

Ранее подобным мнением поделился Эден Азар.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Недвед: «Некоторые думали, что трансфер Роналду - это сумасшествие»
Сегодня, 13:33 1
Александер-Арнольд - о Рамосе: «У каждого свои способы добиваться побед»
Сегодня, 12:42 5
Саутгейт: «Другие тренеры были бы счастливы иметь в составе Кейна»
Сегодня, 12:30 0
Руис: «„Наполи“ приложил огромные усилия, чтобы заполучить меня»
Сегодня, 11:50 1
Клопп: «Робертсон - по натуре лидер»
Сегодня, 11:31 1
Бруно Конти: «У Кьезы есть все необходимое, чтобы преуспеть»
Сегодня, 11:11 0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100