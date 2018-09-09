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«Манчестер Юнайтед» следит за Дибалой

сегодня, 15:27

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале

Английский клуб попробует подписать туринского форварда зимой, ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 120 млн евро. 

Дибала потерял место в основном составе «Юве» после прихода форварда Криштиану Роналду. Сам Пауло недоволен своим положением в «Ювентусе» из-за недостаточного количества игровой практики. 

Ранее к Дибале также проявлял интерес «Реал»

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 16:18
я так не думаю, Погба в Турине не нужен, а Дибала должен доказать свой класс и стать легендой Юве
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:16
Следите, кто вам не даёт! По телевизору его каждое воскресенье показывают!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:04
Пускай следит :(
Вон за Раналду следили и голым наследили возле зеркала :(
anyway
anyway
сегодня в 15:43
Ascension:
Вы о чем?
о том что вчера ты писал что ты писал что никогда не попадаешь в бан, а сейчас сидишь со своего 2 аккаунта
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:40
У Дибалы темная полоса.
Ascension
Ascension
сегодня в 15:40
anyway:
говоришь никогда в бан не попадаешь)
Вы о чем?
anyway
anyway
сегодня в 15:37
Ascension:
Зачем Ювентусу черное бревно за 75 миллионов? Ювентус не отдаст вам Дибалу за 120 миллионов. Вы же мешок, еще больше попросят.
говоришь никогда в бан не попадаешь)
Ascension
Ascension
сегодня в 15:34
anyway:
может удастся в обмен впихнуть лукаку
Зачем Ювентусу черное бревно за 75 миллионов? Ювентус не отдаст вам Дибалу за 120 миллионов. Вы же мешок, еще больше попросят.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:32
МЮ нужно за тренерами наблюдать, переводчику недолго осталось.
anyway
anyway
сегодня в 15:30
может удастся в обмен впихнуть лукаку
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