«Манчестер Юнайтед» следит за Дибалой

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.
Английский клуб попробует подписать туринского форварда зимой, ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 120 млн евро.
Дибала потерял место в основном составе «Юве» после прихода форварда Криштиану Роналду. Сам Пауло недоволен своим положением в «Ювентусе» из-за недостаточного количества игровой практики.
Ранее к Дибале также проявлял интерес «Реал».
Вон за Раналду следили и голым наследили возле зеркала :(
Вон за Раналду следили и голым наследили возле зеркала :(