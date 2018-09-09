СМИ назвали список покупок Зидана, следующего тренера МЮ

сегодня, 11:14

Пресса сообщила, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан уже знает, кого постарается приобрести, если все-таки возглавит «Манчестер Юнайтед».

Речь идет о полузащитниках Тьяго Алькантаре и Хамесе Родригесе (оба - «Бавария»), нападающем ПСЖ Эдинсоне Кавани, а также хавбеке «Реала» Тони Кроосе - первом игроке в этом списке.

О том, что Зидан может возглавить «красных дьяволов», сообщалось в августе.