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СМИ назвали список покупок Зидана, следующего тренера МЮ

сегодня, 11:14

Пресса сообщила, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан уже знает, кого постарается приобрести, если все-таки возглавит «Манчестер Юнайтед».

Речь идет о полузащитниках Тьяго Алькантаре и Хамесе Родригесе (оба - «Бавария»), нападающем ПСЖ Эдинсоне Кавани, а также хавбеке «Реала» Тони Кроосе - первом игроке в этом списке.

О том, что Зидан может возглавить «красных дьяволов», сообщалось в августе.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:02
Хороший список.
Эти люди, если их подпишет Зидан, отплатят ему отличной игрой.
juvenale
juvenale
сегодня в 12:02
Ждем Зидана в Юве,никакого МЮ
LаLiga
LаLiga
сегодня в 12:02
Владимиpъ Григорянъ:
В первом сезоне, Пеп иногда влетал середнякам, было больно наблюдать за этим.
сборная Англии влетает, АПЛ о евро трофеях мечтает, а тебе больно за ПЕПА, что ты несёшь
barcamilan
barcamilan
сегодня в 12:00
эдинсон не уйдет, а остальные-может быть
drug01
drug01
сегодня в 11:58
Чем можно привлечь?
barc-f.
barc-f.
сегодня в 11:57
Переводчик хотя бы полезен в чем-то,знает языки,а Зидан это просто физрук, номинальный тренер Реала,все решения принимались без него,он просто не мешал, просто лысина распиарееного игрока в прошлом красовалась на бровке, Зидан-тренер в Реале это просто рекламный ход Переса, но без теневых денежных
вливаний в судейский комитет УЕФА никогда не выиграть даже 1 ЛЧ,не говоря уже о трёх. Реал не обладал ни составом, у него по сути не было тренера, командной игры тоже не было. Все победы Реала в чемоданах президента.
А то какого уровня реально этот клуб можно посмотреть по месту занятом в Ла-Лиге. И смело минус десяток-другой очков ещё и откидывать, благодаря пересовским денежкам.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:55
Что - то в списках нет ни одного россиянина...!?
Ну хотя бы на вторых ролях - мячики подавать или болельщиков " заводить "...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:55
Барсамания1988:
Что ты несешь? Где были твои уотфорды когда гвардиола пришел?? Зидан это шанс для мю. Переводчик уже изжил себя.
В первом сезоне, Пеп иногда влетал середнякам, было больно наблюдать за этим.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 11:55
Прям все они пойдут в МЮ, ахаха
Барсамания1988
Барсамания1988
сегодня в 11:54
Английские клубы вообще не привыкли брать трофеи впрочем как и их сборная.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:54
LаLiga:
английские клубы забыли что такое евротрофеи, сам знаешь
Испанские клубы не могут играть без 12 полевого со свистком, сам знаешь.
Барсамания1988
Барсамания1988
сегодня в 11:53
Что ты несешь? Где были твои уотфорды когда гвардиола пришел?? Зидан это шанс для мю. Переводчик уже изжил себя.
LаLiga
LаLiga
сегодня в 11:51
Владимиpъ Григорянъ:
Английские клубы не привыкли брать трофеи в кабинетах.
английские клубы забыли что такое евротрофеи, сам знаешь
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:49
Вот это интрига.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:49
МЮ уже бюджет верстает.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:47
LаLiga:
знаю, все евротрофеи выигрывает дворовая лига, АПЛ смотрит и завидует, сам знаешь
Английские клубы не привыкли брать трофеи в кабинетах.
DXTK
DXTK
сегодня в 11:47
А где его "Любимый ребенок" Бензема?
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 11:46
Фантазеры,однако.Рэй Бредбери отдыхает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:46
Ждем назначения Зидана...
LаLiga
LаLiga
сегодня в 11:45
Владимиpъ Григорянъ:
Кому нужна твоя дворовая лига? Тренерский состав: Лопетеги, Вальверде..и всё. Про АПЛ сам знаешь.
знаю, все евротрофеи выигрывает дворовая лига, АПЛ смотрит и завидует, сам знаешь
Antonchik
Antonchik
сегодня в 11:44
Хорошо помечтать.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:40
LаLiga:
в LaLige уже стёрли в порошок, так и в АПЛ сотрут, вопрос ещё кто кого сотрёт
Кому нужна твоя дворовая лига? Тренерский состав: Лопетеги, Вальверде..и всё.
Про АПЛ сам знаешь.
LаLiga
LаLiga
сегодня в 11:36
Владимиpъ Григорянъ:
Буду рад, если подпишут Зидана. Стоит признать, что его неопытность не поможет МЮ хотя бы претендовать на трофеи. Будут болтаться в середине таблицы за счет состава. Британские физруки в первом же сезоне сотрут его в порошок. Для Реала - идеальный тренер, взял 3 ЛЧ подряд, но это АПЛ и средний клуб из Манчестера. Уотфорд и Брайтон не дадут соврать.
в LaLige уже стёрли в порошок, так и в АПЛ сотрут, вопрос ещё кто кого сотрёт
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:30
Буду рад, если подпишут Зидана. Стоит признать, что его неопытность не поможет МЮ хотя бы претендовать на трофеи. Будут болтаться в середине таблицы за счет состава. Британские физруки в первом же сезоне сотрут его в порошок. Для Реала - идеальный тренер, взял 3 ЛЧ подряд, но это АПЛ и средний клуб из Манчестера. Уотфорд и Брайтон не дадут соврать.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 11:29
Бред, МЮ такую гору бабла не выкинет за одно ТО
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 11:27
вoлгoдoн:
Алжирский физрук даже с такой свитой облажается,уверен. Апогей тренерского гения Зидана это кабинетные интриги.Без коррупционных вливаний это тренер-пустышка.
    rash26
    rash26
    сегодня в 11:24
    этот алжырский физрук завоевал 3 трофея ЛЧ. с одним таким же составом,школьник ты наш
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:23
    Представляю себе Моуриньо, когда назначат Зидана и у того все получится.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:20
    Мундодепортиво напрямую ссылается на Миррор — мастера слушиных историй. Так что эти трансферы — мечты утиного таблоида. ))
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 11:19
    Автор статьи забыл приплюсовать его сыновей ,а то как?
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