СМИ назвали список покупок Зидана, следующего тренера МЮ

Пресса сообщила, что экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан уже знает, кого постарается приобрести, если все-таки возглавит «Манчестер Юнайтед».
Речь идет о полузащитниках Тьяго Алькантаре и Хамесе Родригесе (оба - «Бавария»), нападающем ПСЖ Эдинсоне Кавани, а также хавбеке «Реала» Тони Кроосе - первом игроке в этом списке.
О том, что Зидан может возглавить «красных дьяволов», сообщалось в августе.
Эти люди, если их подпишет Зидан, отплатят ему отличной игрой.
Эти люди, если их подпишет Зидан, отплатят ему отличной игрой.
вливаний в судейский комитет УЕФА никогда не выиграть даже 1 ЛЧ,не говоря уже о трёх. Реал не обладал ни составом, у него по сути не было тренера, командной игры тоже не было. Все победы Реала в чемоданах президента.
А то какого уровня реально этот клуб можно посмотреть по месту занятом в Ла-Лиге. И смело минус десяток-другой очков ещё и откидывать, благодаря пересовским денежкам.
вливаний в судейский комитет УЕФА никогда не выиграть даже 1 ЛЧ,не говоря уже о трёх. Реал не обладал ни составом, у него по сути не было тренера, командной игры тоже не было. Все победы Реала в чемоданах президента.
А то какого уровня реально этот клуб можно посмотреть по месту занятом в Ла-Лиге. И смело минус десяток-другой очков ещё и откидывать, благодаря пересовским денежкам.
Ну хотя бы на вторых ролях - мячики подавать или болельщиков " заводить "...
Ну хотя бы на вторых ролях - мячики подавать или болельщиков " заводить "...
Про АПЛ сам знаешь.
Про АПЛ сам знаешь.