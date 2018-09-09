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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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19:00 Закончился первый тайм Логотип ГрузияГрузия 0:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
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Шевченко: «Знали, что со Словакией будет тяжелая и вязкая игра»

сегодня, 18:29
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала «Футбол» прокомментировал победу своих подопечных над Словакией (1:0) в матче Лиги Наций.

Готовили ребят к такой игре, знали, что словаки — очень сбалансированная команда, давно играет одним составом, у них очень хорошие исполнители, очень прилично выглядят два центральных защитника. Знали, что будет тяжелая и вязкая игра. Благодарен ребятам, что они серьезно отнеслись к этой игре в плане психологии.

Просили играть более аккуратно, потому что со словаками было бы тяжело энергетически постоянно атаковать. У них команда, которая может очень быстро переходить в контратаку, есть быстрые игроки. Команда выполнила установку на игру. Замены? Мы смотрели по ребятам — если кто-то подустал, значит, надо было его заменить.

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Брулин
Брулин
сегодня в 19:29
С заменами угадал Шева. Как по мне из Цыганкова может хороший игрок вырасти.По лучше Коноплянки.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 19:21
drug01:
Повезло,!!!!!!
Как всегда, или "дурак" или "левак"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 19:14
Повезло,!!!!!!
witynchik
witynchik
сегодня в 18:42
Андрей Николаевич!Давай в том же духе
migel1973
migel1973
сегодня в 18:38
Молодцы!!! С победой!!!
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