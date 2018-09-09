Шевченко: «Знали, что со Словакией будет тяжелая и вязкая игра»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала «Футбол» прокомментировал победу своих подопечных над Словакией (1:0) в матче Лиги Наций.

Готовили ребят к такой игре, знали, что словаки — очень сбалансированная команда, давно играет одним составом, у них очень хорошие исполнители, очень прилично выглядят два центральных защитника. Знали, что будет тяжелая и вязкая игра. Благодарен ребятам, что они серьезно отнеслись к этой игре в плане психологии.

Просили играть более аккуратно, потому что со словаками было бы тяжело энергетически постоянно атаковать. У них команда, которая может очень быстро переходить в контратаку, есть быстрые игроки. Команда выполнила установку на игру. Замены? Мы смотрели по ребятам — если кто-то подустал, значит, надо было его заменить.