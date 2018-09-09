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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
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19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
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21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
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Лукас Моура: «„Тоттенхэм“ может далеко пройти в Европе»

сегодня, 17:25

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что лондонский клуб станет еще сильнее после переезда на свой новый стадион, который должен открыться в течение этого сезона.

«Тоттенхэм» - один из самых больших клубов Англии, а на стадионе с большей вместимостью он может стать еще сильнее. Сейчас важный момент для нашего клуба, чтобы расти дальше. 

У нас большие перспективы в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы можем далеко зайти в еврокубках, это захватывающий момент.

Мы знаем, что у нас сильная команда. Победы в первых трех матчах лиги доказывают, что мы всё делаем правильно и можем пойти далеко. Пока рано делать выводы, но мы хотим доставить много радости поклонникам.

Моура был признан лучшим игроком АПЛ в августе. 

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Все комментарии
mangox13
mangox13
сегодня в 18:00
Могли бы если бы не косячили
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:38
Лучше играть, а не болтать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:35
Посредственный клуб, переоцененные игроки.
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