Лукас Моура: «„Тоттенхэм“ может далеко пройти в Европе»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что лондонский клуб станет еще сильнее после переезда на свой новый стадион, который должен открыться в течение этого сезона.

«Тоттенхэм» - один из самых больших клубов Англии, а на стадионе с большей вместимостью он может стать еще сильнее. Сейчас важный момент для нашего клуба, чтобы расти дальше.

У нас большие перспективы в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы можем далеко зайти в еврокубках, это захватывающий момент.

Мы знаем, что у нас сильная команда. Победы в первых трех матчах лиги доказывают, что мы всё делаем правильно и можем пойти далеко. Пока рано делать выводы, но мы хотим доставить много радости поклонникам.