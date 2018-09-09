Сантуш - о матче с Италией: «Мы знаем положительные стороны соперника»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций против Италии.

Нам нужно улучшить производительность. Игроки получают доверие, у них есть качество, а за плечами упорная работа. В то же время мы знаем положительные стороны итальянской сборной, у них есть запредельная мотивация, они хотят «отомстить» за то, что не смогли попасть на чемпионат мира 2018. Сейчас они хотят показать, на что способны.