Сантуш - о матче с Италией: «Мы знаем положительные стороны соперника»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций против Италии.
Нам нужно улучшить производительность. Игроки получают доверие, у них есть качество, а за плечами упорная работа. В то же время мы знаем положительные стороны итальянской сборной, у них есть запредельная мотивация, они хотят «отомстить» за то, что не смогли попасть на чемпионат мира 2018. Сейчас они хотят показать, на что способны.
Ранее нападающий сборной Португалии Рони Лопеш также прокомментировал данный матч.