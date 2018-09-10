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Рауш: «За время моего отсутствия в сборной почти ничего не изменилось»

сегодня, 00:12

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал, что изменилось в национальной команде, пока его не было, а также вспомнил о матче Лиги Наций против Турции (2:1). Рауш, напомним, пропустил чемпионат мира из-за травмы спины.

В сборной почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в ее составе. Ушли Игнашевич и Самедов, несколько футболистов не играют из-за травм или ротации. На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось — только игроки новые.

Против турок я играл в Германии, там много турецких футболистов играет сейчас или играли раньше. Я знаю если не половину этой команды, то многих игроков. В этом смысле против них было интересно сыграть. Кроме того, я знал, какая атмосфера на стадионах в Турции, — знал, что там много болельщиков, которые очень сильно поддерживают свою команду. Так что было интересно. Тем более в Трабзоне я еще не играл. В Турции хорошие стадионы, хорошая атмосфера.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 00:18
А что там можно измениться, опять играют в дочемпионатный футбол?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:15
Фраза дня.......
"В сборной ничего не изменилось — только игроки новые."...))
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