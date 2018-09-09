Горлукович: «Терри может до 40 лет ходить пешком в нашей лиге»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал грядущий переход в стан «красно-белых» именитого защитника Джона Терри.

Терри же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!

Не знаю, чем руководствуются в клубе. То приглашают человека, который… Как бы помягче выразиться. Короче, которого дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов. Теперь зовут того, кому скоро исполнится 38 лет. Зачем? С другой стороны, в нашем чемпионате с его черепашьими скоростями оба худшими точно не станут. Правда, при одном условии – если обойдутся без травм и хорошо себя подготовят к матчам.