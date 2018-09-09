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Горлукович: «Терри может до 40 лет ходить пешком в нашей лиге»

сегодня, 21:04

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал грядущий переход в стан «красно-белых» именитого защитника Джона Терри.

Терри же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!

Не знаю, чем руководствуются в клубе. То приглашают человека, который… Как бы помягче выразиться. Короче, которого дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов. Теперь зовут того, кому скоро исполнится 38 лет. Зачем? С другой стороны, в нашем чемпионате с его черепашьими скоростями оба худшими точно не станут. Правда, при одном условии – если обойдутся без травм и хорошо себя подготовят к матчам.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:33
Горлукович еще не сказал, что Терри не сможет играть в групповом этапе Л/Е.
А стоять за 2 милл. евро в год сможет конечно в нашем чемпионате.
О чем вообще думает Федун приглашая финского наркомана и игрока который не сможет помочь в Л/Е в ближайшее время?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:29
К сожалению так ведут себя по всей стране, в самых различных сферах.
cska plus
cska plus
сегодня в 21:29
Фантазии федуна безграничны.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:28
Пешком ему никто ходить не даст.
Будет играть или сидеть на лавке, читая оскорбительные баннеры.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 21:27
InKarpinWeTrust:
ВСЕ ВЕРНО! ОДИН ХРЕН ФИДУН БУДЕТ ПОКУПАТЬ ЛЕВЫЕ ПЕНАЛИ И УДАЛЕНИЯ. ТАК ЧТО В РФПЛ ЗАЩИТА СпартакАМ И НЕ НУЖНА. ДРУГОЕ ДЕЛО - ЕВРОКУБКИ. А ТАМ 1:18, 3:10 И 0:7... ПОЭТОМУ НУЖНО ВЫХОДИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ, ВЕДЬ КАРМАННЫЙ КУКУЯН ТАМ НЕ ПОМОЖЕТ!
4 от Минска выловить это сильно)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:22
Igo0rek:
Ой, да Лукойл сомнительного качества заправка. Октановое число не соответствует заявленному. Так что пусть сколько угодно поднимают цены.
Вот вот. По cвински себя ведет лукойл)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:20
волгодон 2:
До 40 лет пешком обирать тарасовских пенсионеров,а ведь могли на эти народные средства помочь старикам.Но выбрали непопулярный вариант.Им проще цены на бензин задрать и кормить английского пенсионера. Двуличные cвинята.
Ой, да Лукойл сомнительного качества заправка. Октановое число не соответствует заявленному. Так что пусть сколько угодно поднимают цены.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:17
cska.78:
Еще и ручные судьи Федуна ему в помощь будут! Жаль, что в Европе их нет!
До 40 лет пешком обирать тарасовских пенсионеров,а ведь могли на эти народные средства помочь старикам.Но выбрали непопулярный вариант.Им проще цены на бензин задрать и кормить английского пенсионера.
Двуличные cвинята.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 21:14
ВСЕ ВЕРНО! ОДИН ХРЕН ФИДУН БУДЕТ ПОКУПАТЬ ЛЕВЫЕ ПЕНАЛИ И УДАЛЕНИЯ. ТАК ЧТО В РФПЛ ЗАЩИТА СпартакАМ И НЕ НУЖНА.
ДРУГОЕ ДЕЛО - ЕВРОКУБКИ. А ТАМ 1:18, 3:10 И 0:7... ПОЭТОМУ НУЖНО ВЫХОДИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ, ВЕДЬ КАРМАННЫЙ КУКУЯН ТАМ НЕ ПОМОЖЕТ!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:11
Хватит уже о нем.
Пусть, для начала, что-то покажет.
cska.78
cska.78
сегодня в 21:11
Еще и ручные судьи Федуна ему в помощь будут! Жаль, что в Европе их нет!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:10
В РПЛ Терри может просто стоять и приносить пользу. Слишком хиленькая лига, у которой потенциала даже в зачаточной форме не наблюдается.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:09
Хорошо что Горлукович завязал с футболм, а то бы без травм эти ребята не обошлись даже на тренировках!
Sergus
Sergus
сегодня в 21:07
Единственный спартач, который объективно оценил ситуацию. Берите, что негоже с зарплатой в 10 миллионов.
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