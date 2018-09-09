  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ДанияДания 2:0 Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 Матч завершен Логотип БолгарияБолгария 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ГрузияГрузия 1:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Матч завершен Логотип МакедонияМакедония 2:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 Идет второй тайм, 73’ Логотип ФранцияФранция 1:1 Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 72’ Логотип КипрКипр 1:1 Логотип СловенияСловения - - -
21:45 73’ Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн 2:0 Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 71’ Логотип ГерманияГермания 1:1 Логотип ПеруПеру 1.23 6.05 11
ГлавнаяНовости

Рахимов: «Проблем в плане игры у „Ахмата“ достаточно»

сегодня, 22:17

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о проблемах команды. Российский специалист вернулся в клуб 5 сентября.

Сейчас нужно посмотреть, что происходит в команде, на что способны футболисты, какую игру им прививать. Проблем в плане игры у нас достаточно. Основная - выход из обороны в атаку, который у нас, к сожалению, очень сильно хромает. Надо вернуть тот боевой настрой, который должен быть всегда.

Ближе к зиме поймем, какие позиции нуждаются в усилении. Очень важно, чтобы все игроки вернулись из сборных в хорошем состоянии. Будем смотреть и готовиться. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хохлов: «„Динамо“ проверило молодежь в боевых условиях»
Сегодня, 22:41 2
Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Чехией
Сегодня, 22:23 3
Дриусси: «Такие матчи, как с „Кайратом“, помогают поддерживать боевой ритм»
Сегодня, 21:18 4
Горлукович: «Терри может до 40 лет ходить пешком в нашей лиге»
Сегодня, 21:04 26
Семак: «Поддержка сегодня была фантастической»
Сегодня, 20:37 10
Семак: «Маркизио нужно время»
Сегодня, 20:22 7
Обсудить
Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 23:11
Да, уж, проблем Ледяхов оставил, наследие, то ещё. Начудил, парень....
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 23:01
Проблем действительно много,точнее команда разобрана.Этот сезон должен определить кто хочет остаться в клубе,а кому досвидос,хватит уже.Свой хлеб надо отрабатывать.Семенов сдал,Швец сдал,Иванов на 30 минут,Родольфо на тайм,Плиев вообще не игрок основы.Нам бы в стыки не попасть.Самое интересное,Семенов и Швец в прошлом сезоне показывали игру,а как поняли,что не отпустят в другие клубы за суммы,что они предлагают,резко сдали в этом сезоне.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 22:56
Теперь как тренер решить должен проблемы .
cska plus
cska plus
сегодня в 22:30
Хрюши довели до ручки команду.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100