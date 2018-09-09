Хохлов: «„Динамо“ проверило молодежь в боевых условиях»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги товарищеского матча с «Енисеем» (0:1).

Хорошая игра получилась. Ту нагрузку, которую мы планировали, игроки получили. Плюс молодежь смогли проверить в боевых условиях. Понятно, что результатом недовольны, но довольны информацией, что получена в этой игре.

Что касается задач на этот матч, то в первом тайме, когда играл основной состав, нашей целью было играть в свой футбол, проводить те комбинации, которые мы наигрываем. Этой 45-минуткой в целом удовлетворен.

Матч с «Локомотивом», конечно, держим в голове, но эта игра к нему отношения не имеет – и игроки в сборных, и микроповреждения есть. Поэтому в этом плане матч не показателен.