  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ДанияДания 2:0 Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 Матч завершен Логотип БолгарияБолгария 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ГрузияГрузия 1:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Матч завершен Логотип МакедонияМакедония 2:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 Идет второй тайм, 65’ Логотип ФранцияФранция 1:0 Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 64’ Логотип КипрКипр 0:1 Логотип СловенияСловения - - -
21:45 65’ Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн 1:0 Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 63’ Логотип ГерманияГермания 1:1 Логотип ПеруПеру 1.23 6.05 11
ГлавнаяНовости

Хохлов: «„Динамо“ проверило молодежь в боевых условиях»

сегодня, 22:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги товарищеского матча с «Енисеем» (0:1).

Хорошая игра получилась. Ту нагрузку, которую мы планировали, игроки получили. Плюс молодежь смогли проверить в боевых условиях. Понятно, что результатом недовольны, но довольны информацией, что получена в этой игре.

Что касается задач на этот матч, то в первом тайме, когда играл основной состав, нашей целью было играть в свой футбол, проводить те комбинации, которые мы наигрываем. Этой 45-минуткой в целом удовлетворен.

Матч с «Локомотивом», конечно, держим в голове, но эта игра к нему отношения не имеет – и игроки в сборных, и микроповреждения есть. Поэтому в этом плане матч не показателен.

14 сентября «Динамо» в гостях проведет матч с «Локомотивом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Чехией
Сегодня, 22:23 3
Рахимов: «Проблем в плане игры у „Ахмата“ достаточно»
Сегодня, 22:17 3
Дриусси: «Такие матчи, как с „Кайратом“, помогают поддерживать боевой ритм»
Сегодня, 21:18 4
Горлукович: «Терри может до 40 лет ходить пешком в нашей лиге»
Сегодня, 21:04 25
Семак: «Поддержка сегодня была фантастической»
Сегодня, 20:37 10
Семак: «Маркизио нужно время»
Сегодня, 20:22 7
Обсудить
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 23:07
А Енисей тоже не основным составом играл,это отмазки,нужно прививать дух победителя.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100