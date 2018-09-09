Манчини: «Меня не слишком беспокоит критика»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем Лиги Наций с Португалией отметил, что он не особо обращает внимание на критику.
Каждый может смотреть на вещи под своим углом, но меня не слишком беспокоит критика. Знаю, что в нашей игре есть ошибки, но и знаю, как их исправить. Не нужно беспокоиться.
Ранее Италия сыграла вничью с Польшей (1:1).
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А что Робика беспокоит??? А беспокоит Робика очередная компенсация!!!
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А что Робика беспокоит??? А беспокоит Робика очередная компенсация!!!