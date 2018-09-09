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Манчини: «Меня не слишком беспокоит критика»

сегодня, 22:30
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ИталияИталияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем Лиги Наций с Португалией отметил, что он не особо обращает внимание на критику.

Каждый может смотреть на вещи под своим углом, но меня не слишком беспокоит критика. Знаю, что в нашей игре есть ошибки, но и знаю, как их исправить. Не нужно беспокоиться.

Ранее Италия сыграла вничью с Польшей (1:1).

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Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 23:05
    holms918
    holms918
    сегодня в 22:55
    Будь спокоен, Манчини.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:44
    ........, но меня не слишком беспокоит критика.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    А что Робика беспокоит??? А беспокоит Робика очередная компенсация!!!
    drug01
    drug01
    сегодня в 22:39
    Помним физрука!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 22:35
    Это понятно , доя физрука главное бабло
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