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Нуну Гомеш: «Андре Силва пришел в „Милан“ в трудное для клуба время»

сегодня, 21:40

Известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш порассуждал о том, почему у нападающего Андре Силвы не получилось в «Милане».

Силва забил 10 голов в 40 матчах за «россонери», но лишь 2 из этих мячей пришлись на Серию А. В то же время португалец оформил хет-трик в своем первом же матче за «Севилью», куда он перешел на правах аренды летом.

Андре Силва попал в «Милан» в трудное для клуба время. Когда ты молодой легионер и не очень хорошо знаком со страной и чемпионатом, а болельщики ждут от тебя результата сразу, это редко заканчивается хорошо.

Силва не является форвардом типа Индзаги, он много перемещается и помогает партнерам. Словом, его нельзя назвать нападающим штрафной площадки.

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