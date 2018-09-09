Нуну Гомеш: «Андре Силва пришел в „Милан“ в трудное для клуба время»

сегодня, 21:40

Известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш порассуждал о том, почему у нападающего Андре Силвы не получилось в «Милане».

Силва забил 10 голов в 40 матчах за «россонери», но лишь 2 из этих мячей пришлись на Серию А. В то же время португалец оформил хет-трик в своем первом же матче за «Севилью», куда он перешел на правах аренды летом.