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Ионов: «Сегодня всё получилось»

сегодня, 21:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу над командой Чехии в товарищеском матче.

Хороший настрой на игру был, вышли  сконцентрированными с первых минут. Поэтому все получалось. Выполняли установку. Приятно было играть дома в Ростове. Я уже говорил, что здесь хорошо болеют. Замечательная поддержка, атмосфера.

В эпизоде с забитым голом была установка искать свободные пространства. Я вбежал в открытую зону, нужно было только забивать.

Надеюсь, лучшие моменты у сборной еще впереди. Будем готовиться. Приятно забить первые мячи, их я посвящаю супруге и сыну.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 22:22
Сегодня молодцы .
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:04
Поздравляю Алексея с хорошей игрой и дебютными голами в составе сборной России
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