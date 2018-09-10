Ионов: «Сегодня всё получилось»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу над командой Чехии в товарищеском матче.

Хороший настрой на игру был, вышли сконцентрированными с первых минут. Поэтому все получалось. Выполняли установку. Приятно было играть дома в Ростове. Я уже говорил, что здесь хорошо болеют. Замечательная поддержка, атмосфера.

В эпизоде с забитым голом была установка искать свободные пространства. Я вбежал в открытую зону, нужно было только забивать.

Надеюсь, лучшие моменты у сборной еще впереди. Будем готовиться. Приятно забить первые мячи, их я посвящаю супруге и сыну.