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Сборная Португалии без Роналду обыграла Италию

вчера, 23:39
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Португалии обыграла команду Италии в матче Лиги Наций.

Лиссабон, стадион «Эштадиу да Луж»

Португалия - Италия 1:0 (0:0)
Гол: Андре Силва 48

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Брума (Желсон Мартинш 77), Андре Силва, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Вильям Карвалью (Оливейра 86), Мариу Руй, Пицци (Ренату Санчеш 74)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Италия: Доннарумма, Кришито (Эмерсон 74), Жоржиньо, Романьоли, Дзадза, Бонавентура, Кальдара, Кьеза, Лаззари, Иммобиле (Берарди 59), Кристанте (Белотти 79)
Главный тренер: Манчини Роберто.

Предупреждения: Кришито 42, Рубен Невеш 42, Кьеза 58, Берарди 69, Пепе 90+4

Судья: Коллам Уильям.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью с командой Польши.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 00:37
Физрук как обычно!
hata
hata
сегодня в 00:29
Два неудачника в Европе, которые всё разваливают - Манчини и Лёня Слуцкий
da da da
da da da
сегодня в 00:28
мда.
смотришь состав Португалии и что не игрок то топ клуб или вовсе гранд.
но для болельщиков Рона он играет рядом с продавцами рыб и работников виннового завода.
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 00:24
футбольный союз италии сейчас напоминает рфс, только круглый идиот может доверить что то манчини
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:18
Италия с такой игрой и на Евро может не попасть!
Полная безнадега!!!
Но Манчини не унывает!!! Очередная компенсация скрасит очередной провал!!!
Sergus
Sergus
сегодня в 00:18
Португалию с победой!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:14
По составу, сборная Италии щас не сильнее Енисея красноярского.
Андреа
Андреа
сегодня в 00:08
Начало конца Манчини-физрука
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:07
Португальцы еще минимум 2 мяча не забили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
Синьор Роберто по привычке скажет "Мы были лучше...только забивать некому"....))))
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:05
Шарфик то хоть нарядный был у маникена?
juchok
juchok
сегодня в 00:05
хех,вангую, что даже когда Роналду закончит карьеру, то заголовки статей останутся такими же
ziborock
ziborock
вчера в 23:55
Взяли Манчини - пожинайте плоды!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил mangoх12
вчера в 23:54
в этом ему равных нет))
И в этом, тоже!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Ислам Керимов
вчера в 23:53
Федерация Италии это конечно отборные клоуны.Слили отборочный на чм,теперь на евро сливают.Человек который все что выиграл в жизни благодаря звёздным составом.С Адриано и Ибрагимовичем,дальше 1/8 пройти не мог,тоже самое и в Сити.
Да, я вот тоже подумал, это как же надо ненавидеть свою страну, чтобы после всего, доверить сборную Манчини.....
mangoх12
mangoх12 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:53
Нырялду??? Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это да, лихо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в этом ему равных нет))
Ислам Керимов
Ислам Керимов
вчера в 23:51
Федерация Италии это конечно отборные клоуны.Слили отборочный на чм,теперь на евро сливают.Человек который все что выиграл в жизни благодаря звёздным составом.С Адриано и Ибрагимовичем,дальше 1/8 пройти не мог,тоже самое и в Сити.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:51
Да, душераздирающее зрелище, итальянская команда.....
SSFormello
SSFormello
вчера в 23:50
Из Манчини тренер, как из Промокашки -скрипач. А индивидуально, в этом поколении Скуадры Аззуры, тащеров нет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил mangoх12
вчера в 23:49
Португезы без нырялду намного лучше играют, ну у итальяшек физрук это понятно
Нырялду??? Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это да, лихо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:48
Португезы без нырялду намного лучше играют, ну у итальяшек физрук это понятно
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
вчера в 23:47
ждём отставки "болонки для ношения клубных шарфов", в принципе всё, что побывало в зените для футбола уже не годится
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:44
Позор макароннику физручини и его недосборной!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Гавроша
вчера в 23:44
С таким тренером вряд ли )))
Да, согласен. Неужели работа Манчини в Зените, ничему не научила итальянское руководство???
Гавроша
Гавроша ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:42
Мда, что стало, с некогда великой сборной. Ужас.... Неужели Италия, никогда не возродится???
С таким тренером вряд ли )))
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 23:42
На этот раз Италия уже не отскочила()
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:41
Мда, что стало, с некогда великой сборной. Ужас.... Неужели Италия, никогда не возродится???
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:40
Манчини показывает класс!
ronaldo743
ronaldo743
вчера в 23:39
Ну это нормально, ведь Замыкалду не путался у них под ногами. Они и Евро без него выиграли.
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