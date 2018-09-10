Сборная Португалии без Роналду обыграла Италию

Сборная Португалии обыграла команду Италии в матче Лиги Наций.
Лиссабон, стадион «Эштадиу да Луж»
Португалия - Италия 1:0 (0:0)
Гол: Андре Силва 48
Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Брума (Желсон Мартинш 77), Андре Силва, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Вильям Карвалью (Оливейра 86), Мариу Руй, Пицци (Ренату Санчеш 74)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Италия: Доннарумма, Кришито (Эмерсон 74), Жоржиньо, Романьоли, Дзадза, Бонавентура, Кальдара, Кьеза, Лаззари, Иммобиле (Берарди 59), Кристанте (Белотти 79)
Главный тренер: Манчини Роберто.
Предупреждения: Кришито 42, Рубен Невеш 42, Кьеза 58, Берарди 69, Пепе 90+4
Судья: Коллам Уильям.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью с командой Польши.
смотришь состав Португалии и что не игрок то топ клуб или вовсе гранд.
но для болельщиков Рона он играет рядом с продавцами рыб и работников виннового завода.
смотришь состав Португалии и что не игрок то топ клуб или вовсе гранд.
но для болельщиков Рона он играет рядом с продавцами рыб и работников виннового завода.
Полная безнадега!!!
Но Манчини не унывает!!! Очередная компенсация скрасит очередной провал!!!
Полная безнадега!!!
Но Манчини не унывает!!! Очередная компенсация скрасит очередной провал!!!