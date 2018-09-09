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Голевой пас Куэвы не помог Перу в игре с Германией

вчера, 23:41
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 1Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

В товарищеском матче Германия обыграла Перу. В составе гостей ассистом отметился игрок «Краснодара» Кристиан Куэва.

Зинсхайм, стадион «Рейн-Некар Арена».

Германия - Перу - 2:1 (1:1)
Голы: Брандт 25, Шульц 85 - Адвинкула 22

Германия: тер Штеген, Боатенг (Рюдигер 46), Зюле, Гинтер (Керер 72), Киммих, Кроос, Гюндоган (Мюллер 84), Шульц, Ройс (Дракслер 46), Брандт (Петерсен 71), Вернер (Хавертс 89)
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария, Трауко, Араухо, Фарфан, Йотун (Калкатерра 76), Куэва, Акино, Флорес (Лопес 68), Руидиас (Пенья 87)
Главный тренер: Гарека Рикардо.

Предупреждения: Адвинкула 73

Судья: Шергенхофер Роберт.

В другом матче дня Франция переиграла Нидерланды.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:22
Через скалу не прыгнешь.
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