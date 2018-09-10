Сборная России разгромила Чехию

Сборная России одержала крупную победу над командой Чехии в товарищеском матче.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
Россия - Чехия 5:1 (3:0)
Голы: Ионов 8, Заболотный 24, Ионов 29 (пенальти), Ерохин 79, Полоз 83 - Сучек 74
Россия: Лунёв, Нойштедтер, Марио Фернандес (Смольников 64), Семёнов, Ионов (Зобнин 62), Газинский (Камболов 85), Рауш (Сорокин 87), Ерохин, Черышев (Стоцкий 81), Кузяев, Заболотный (Полоз 73)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Чехия: Кубек, Ржезник, Калас (Брабец 46), Борил, Коуфал, Сучек, Горжава (Сикора 65), Гушбауэр (Травник 82), Янкто, Змргаль, Тецл (Крменчик 71)
Главный тренер: Яролим Карел.
Предупреждения: Борил 29, Сучек 63
Судья: Агаев Алияр.
Напомним, что недавно сборная России одержала победу над командой Турции в рамках Лиги Наций.
С победой,настоящие мужики!!!!!
С победой,настоящие мужики!!!!!