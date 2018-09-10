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Сборная России разгромила Чехию

сегодня, 20:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Сборная России одержала крупную победу над командой Чехии в товарищеском матче.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

Россия - Чехия 5:1 (3:0)
Голы: Ионов 8, Заболотный 24, Ионов 29 (пенальти), Ерохин 79, Полоз 83 - Сучек 74

Россия: Лунёв, Нойштедтер, Марио Фернандес (Смольников 64), Семёнов, Ионов (Зобнин 62), Газинский (Камболов 85), Рауш (Сорокин 87), Ерохин, Черышев (Стоцкий 81), Кузяев, Заболотный (Полоз 73)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Чехия: Кубек, Ржезник, Калас (Брабец 46), Борил, Коуфал, Сучек, Горжава (Сикора 65), Гушбауэр (Травник 82), Янкто, Змргаль, Тецл (Крменчик 71)
Главный тренер: Яролим Карел.

Предупреждения: Борил 29, Сучек 63

Судья: Агаев Алияр.

Напомним, что недавно сборная России одержала победу над командой Турции в рамках Лиги Наций.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:02
Но конечно, назвать Зомбина Зиданом- это безобразие. Хорошо, если Зизу этого не слышал......
Milanisty
Milanisty ответил da da da
сегодня в 21:02
России мощь,обыграли резерв Чехии,неплохо.
У нас тоже не основа играла на секундочку.
feris1
feris1
сегодня в 21:01
Нашу с борную с феерической победой!
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
сегодня в 21:01
с победой РОССИЯ !!! мужики 💪💪💪
da da da
da da da
сегодня в 21:01
России мощь,обыграли резерв Чехии,неплохо.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:01
Даже лучше чем 6 лет назад на евро
Alista
Alista
сегодня в 21:01
Россию с победой!
Аксинья
Аксинья ответил Михаил Славнов
сегодня в 21:00
Ростовцы только в Зените начинают играть в футбол, только тупят много.
В Зените они играли в бильярд...в карманный на лавке...
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 21:00
У Чехии чемпионат не сильнее нашего пердива,так что тут вообще нечему удивляться. Напоминает игру третьего состава датчан против словаков. )
post-navigator
post-navigator
сегодня в 21:00
Сборна Чехии отличилась!
Отметим пльзеньским тёмным сей позитивный результат.
Не комплексуйте, братове славяне :)
Milanisty
Milanisty
сегодня в 21:00
На стадион, к сожалению, не попал, смотрел по телеку. Но поддержка наших ростовчан была прекрасной!
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Аксинья
сегодня в 20:58
Выкинуть из твоего списка Заболотного и можно смело слово "ЗЕНИТОВЦЫ" заменить на слово "РОСТОВЧАНЕ"...
Ростовцы только в Зените начинают играть в футбол, только тупят много.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:58
А ведь могут, когда выходят на поле не номер отбывать, а играть!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:58
Поглумились полурезервным составом над чехами, хотя Чехия сейчас - это беспросветное дно.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 20:58
Наша сборная крута!
Milanisty
Milanisty
сегодня в 20:57
Нет в сборной России спартачей, зенитовцев, коней или еще кого-то! Это наша единая национальная команда!
m40
m40
сегодня в 20:57
Игра порадовала. Только вот не стоило играть от обороны 2/3 второго тайма. Пропущенный гол помог осознать ошибку и вернуться на правильный путь. Поддержка трибун тоже шикарная. Надеюсь следующие матчи пройдут на стадионах ЧМ- в НН, Саранске и других городах
DXTK
DXTK
сегодня в 20:56
В 2012 было 4-1, правда тогда не вышли из группы на Евро, а это товарищеская игра, которая по сути ничего не решает, просто контрольный матч, но все же хочется поздравить сборную Россию с уверенной победой, дальше не раслабляться.
Аксинья
Аксинья ответил Питермен
сегодня в 20:56
Зенитовцы Ерохин, Заболотный, Полоз и воспитанник Питера Ионов порвали чехов, как пупсиков в Питере! С победой!
Выкинуть из твоего списка Заболотного и можно смело слово "ЗЕНИТОВЦЫ" заменить на слово "РОСТОВЧАНЕ"...
Timur132
Timur132 ответил Footbolista
сегодня в 20:56
Со слабым 2 составом чехов зенитовцы показали класс...
У нас как бы тоже второй состав играл, но вам всё неймётся.
parallels
parallels
сегодня в 20:56
с победой!
Sully
Sully
сегодня в 20:55
"Сучек"

p.s. так себе фамилия у чеха...
Abverin
Abverin
сегодня в 20:55
Сборную России с победой!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 20:55
Россию, с отличной победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сведомые- это не переживут!!!
Sully
Sully
сегодня в 20:55
с победой!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:54
САЛАМЫЧУ УВАЖЕНИЕ!!! Ребятам БРАВО!!! 👏 👏 👏
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Питермен
сегодня в 20:54
Зенитовцы Ерохин, Заболотный, Полоз и воспитанник Питера Ионов порвали чехов, как пупсиков в Питере! С победой!
ну да Ерохин и Полоз точно уж зенитовцы))
Sergio3002
Sergio3002
сегодня в 20:54
Какая разница спартачи, зенитовцы или кони? Победила сборная России. Всех с победой Россияне. 🙂
Zak11
Zak11
сегодня в 20:53
Наших с победой конечно. Но Чехия вообще такая себе, оборона как решето
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:53
Со слабым 2 составом чехов зенитовцы показали класс...
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