  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 10 5.46 1.3
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.7 3.89 5.83
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Луческу: «Мы играем лучше сборной России и в Сочи собираемся победить»

сегодня, 01:20
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция2 : 3Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после победы над Швецией (3:2) в матче Лиги Наций заявил, что турецкая команда играет лучше сборной России, несмотря на недавнее поражение турков от россиян (1:2).

Сегодняшняя игра была продолжением матча с Россией. Мы хорошо играли и в той встрече, но не получили желаемого результата. 

Конечно, я очень доволен сегодняшним результатом. Команда показала свою сплочённость на поле.

С точки зрения игры мы лучше сборной России. Так что в Сочи мы собираемся победить. 

Суммарно возраст наших игроков был лет на 40 меньше, чем у шведов. Это показатель того, что мы строим команду на будущее.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантуш: «Понимал, что нас ждет сложный поединок, ведь мы играли с Италией»
Сегодня, 00:51 1
Манчини: «Наша проблема - отсутствие голов»
Сегодня, 00:32 3
Макелеле: «Сарри способен привести „Челси“ к новым победам»
Вчера, 20:37 2
Энрике: «Месси - лучший, он на ступень выше остальных»
Вчера, 19:56 56
Щербаченко: «Такие игроки, как Ребров, - редкость на сегодняшний день»
Вчера, 18:53 14
Робиньо: «Хотел перейти в „Челси“, но „Реал“ продал меня в „Ман Сити“»
Вчера, 18:45 9
Обсудить
Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 01:43
Главное не заплачь после матча :)
Землянин
Землянин
сегодня в 01:28
Отскочил, и теперь шапкозакидоны гнёт. Спотыкнёшься по любому )))
Sergus
Sergus
сегодня в 01:23
Луческу расперло от победы над шведами.
Alista
Alista
сегодня в 01:20
Мирча что заболел?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100