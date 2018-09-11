Луческу: «Мы играем лучше сборной России и в Сочи собираемся победить»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после победы над Швецией (3:2) в матче Лиги Наций заявил, что турецкая команда играет лучше сборной России, несмотря на недавнее поражение турков от россиян (1:2).

Сегодняшняя игра была продолжением матча с Россией. Мы хорошо играли и в той встрече, но не получили желаемого результата.

Конечно, я очень доволен сегодняшним результатом. Команда показала свою сплочённость на поле.

С точки зрения игры мы лучше сборной России. Так что в Сочи мы собираемся победить.

Суммарно возраст наших игроков был лет на 40 меньше, чем у шведов. Это показатель того, что мы строим команду на будущее.