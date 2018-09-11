Пойет: «„Бордо“ – это реально любительский клуб»

Уругвайский специалист Густаво Пойет вновь раскритиковал руководство «Бордо». В начале нынешнего сезона Пойет был уволен с поста главного тренера французской команды.
Вы видели, что Тома Башич не внесён в заявку на групповой этап Лиги Европы из-за административной ошибки? Это просто прекрасно! Может, они и в этом меня обвинят? «Бордо» – это любительский клуб. Реально любительский клуб. Не знаю, уйдут ли со своих постов эти менеджеры-любители, купят ли клуб американцы... Болельщики говорили, что нужно быть осторожным. Поэтому я предпочёл сказать всё сразу и не ждать.
Когда меня назначали главным тренером, акционер Де Таверно (Прим. - главный акционер клуба) даже не знал, кто я такой. Ему пришлось вбивать моё имя в Google! Да, в работе со СМИ он очень хорош. Только это не имеет отношения к футболу!
Напомним, Пойет был отстранён от работы с командой после того, как публично раскритиковал руководство клуба за продажу игрока.