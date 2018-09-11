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Пойет: «„Бордо“ – это реально любительский клуб»

сегодня, 02:14

Уругвайский специалист Густаво Пойет вновь раскритиковал руководство «Бордо». В начале нынешнего сезона Пойет был уволен с поста главного тренера французской команды.

Вы видели, что Тома Башич не внесён в заявку на групповой этап Лиги Европы из-за административной ошибки? Это просто прекрасно! Может, они и в этом меня обвинят? «Бордо» – это любительский клуб. Реально любительский клуб. Не знаю, уйдут ли со своих постов эти менеджеры-любители, купят ли клуб американцы...  Болельщики говорили, что нужно быть осторожным. Поэтому я предпочёл сказать всё сразу и не ждать.

Когда меня назначали главным тренером, акционер Де Таверно (Прим. - главный акционер клуба) даже не знал, кто я такой. Ему пришлось вбивать моё имя в Google! Да, в работе со СМИ он очень хорош. Только это не имеет отношения к футболу!

Напомним, Пойет был отстранён от работы с командой после того, как публично раскритиковал руководство клуба за продажу игрока.

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cska.78
cska.78
сегодня в 02:28
Пищевик тоже любительский!
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