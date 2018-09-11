Агент Паредеса прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Милан»

Пабло Саббаг, агент полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Милан» в январе 2019 года.
Правда ли, что Паредес готов перейти в «Милан»? Нет. Отвечал вам несколько дней назад на похожий вопрос, пока ничего не изменилось.
Приходится за счет самой популярной команды как-то выводить в топы команды малоизвестные, без истории, не интересные читателям.
Приходится за счет самой популярной команды как-то выводить в топы команды малоизвестные, без истории, не интересные читателям.
Предскажу, пожалуй, что фанаты Зенита щас состряпают комменты о Спартаке (ну про Промеса или про еще что-нибудь), и выведут в топ. Будто бы и не было их криков про великого Передеса.
Предскажу, пожалуй, что фанаты Зенита щас состряпают комменты о Спартаке (ну про Промеса или про еще что-нибудь), и выведут в топ. Будто бы и не было их криков про великого Передеса.
А Литейный его уже за 35 млн продал.
А Литейный его уже за 35 млн продал.