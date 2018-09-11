  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 10 5.93 1.27
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.65 4.09 6.11
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 14’ Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 0:0 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Агент Паредеса прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Милан»

сегодня, 18:26

Пабло Саббаг, агент полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Милан» в январе 2019 года.

Правда ли, что Паредес готов перейти в «Милан»? Нет. Отвечал вам несколько дней назад на похожий вопрос, пока ничего не изменилось.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фернандеш зимой может покинуть «Локомотив»
Сегодня, 18:49 1
Заболотный - о победе над Чехией: «Игра была зрелищная, забили много»
Сегодня, 17:58 2
Власти Екатеринбурга возобновят работу фан-зоны во время ЧЕ-2020
Сегодня, 16:47 2
Крыховяк: «В ПСЖ относились ко мне без уважения»
Сегодня, 15:44 16
Абель Эрнандеc: «У Чалова задатки большого игрока»
Сегодня, 15:25 6
Каррера: «Мы на правильном пути со „Спартаком“»
Сегодня, 14:14 27
Обсудить
Все комментарии
tuman960
tuman960 ответил Palex
сегодня в 19:05
Не бывает команд без истории.История есть у всех и у людей в том числе,даже у таких,как ты.
так это желание спартачей что бы Зенит продал Паредеса вот поэтому и тэг Спартака!!!!
Klassе
Klassе
сегодня в 19:00
как вижу, не только я один удивился, увидев эти второсортные новости во вкладке "Спартак"
Palex
Palex ответил d_fincher
сегодня в 18:58
"Какого хрена под этой новостью тег Спартак ,а не тег Зенит,вы чё там курите?!?" Приходится за счет самой популярной команды как-то выводить в топы команды малоизвестные, без истории, не интересные читателям.
Не бывает команд без истории.История есть у всех и у людей в том числе,даже у таких,как ты.
Klassе
Klassе
сегодня в 18:57
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 18:54
    "Какого хрена под этой новостью тег Спартак ,а не тег Зенит,вы чё там курите?!?"

    Приходится за счет самой популярной команды как-то выводить в топы команды малоизвестные, без истории, не интересные читателям.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 18:53
    Передес же должен был чемпионство Зениту принести. Сообщениями об этом весь сайт забили - разве не так?

    Предскажу, пожалуй, что фанаты Зенита щас состряпают комменты о Спартаке (ну про Промеса или про еще что-нибудь), и выведут в топ. Будто бы и не было их криков про великого Передеса.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:46
    Как так?
    А Литейный его уже за 35 млн продал.
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 18:46
    Темнят пока до срока.
    SV1107
    SV1107
    сегодня в 18:43
    Какого хрена под этой новостью тег Спартак ,а не тег Зенит,вы чё там курите?!?
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 18:37
    конечно нет,даже если это правда ответ будет нет(кто хочет платить штрафные санкции)!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100