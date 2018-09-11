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Фернандеш зимой может покинуть «Локомотив»

сегодня, 18:49

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент может покинуть клуб предстоящей зимой.

Если по каким-то причинам в «Локомотиве» считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал. Хотя для «Локо» была бы лояльная компенсация. Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет - тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

Пока у Мануэла есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз «Локомотив» на него не рассчитывает.

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cska plus
cska plus
сегодня в 19:10
Мануэль в этом сезоне никакой, его уход Локо не почувствует, кстати, и Фарфан не прошлогодний.
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