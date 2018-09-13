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Романцев: «Главным нарушителем режима в „Спартаке“ был Цымбаларь»

сегодня, 19:33

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в своей автобиографии «Правда обо мне и „Спартаке“» рассказал, кто нарушал режим в его команде.

Сложные ребята у нас были. Я, конечно, знал, что Андрей Иванов был «зашитым». Хотя в свою бытность тренером серьезных срывов за ним не наблюдал. В команде он не пил. Игроком он был не очень высокого класса — высокий, худой. Да, он играл у меня — но у меня и Баранов с Канищевым играли. Бывают футболисты для чемпионства, а бывают такие, чтобы команда просто существовала.

Когда парни в таком молодом возрасте уходят из жизни, это всегда трагично. Первым шоком для меня была смерть Володи Никонова. Он рано закончил карьеру. Говорят, баловался наркотиками. Заканчивать всегда тяжело. Кто-то выживает, находит свою нишу в жизни, а кто-то нет. Очутиться нигде после триумфа — испытание. Некоторые пропадают.

Я знал, кто в команде выпивает: кто может позволить себе чуть-чуть, а кто прилично. Не буду скрывать, главным нарушителем режима был Цымбаларь. Да, многое рассказывали и про Горлуковича — что он мог позволить себе лишнего. Но на игре это не сказывалось. С Горлуковичем мне было просто. Он молчун. Но человек авторитетный. И правильный. Он мог потребовать с ребят. Но это может делать только тот, кто требователен к себе. Я не помню игр, в которых Горлукович либо ногу убрал, либо недоработал. На поле и в быту у меня не было к нему претензий в плане дисциплины.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:58
Да, вот были времена у пупсиков. Бухалово, бромонтан, скупали по всей стране кого хотели.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 19:55
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:49
    У Цымбаларя все на лице было написано.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 19:49
    А пупсики 2 года соловьем разливались о наркоше из конюшни, у самих-то какой букет - алкаши, наркоши, баньщики, педроши...
    League1
    League1
    сегодня в 19:41
    Если бы Цымбаларь не бухал, возможно он бы не был таким футболистом. Хотя Роналду не бухает, да и меська тоже, хотя меська на соматропине плотно сидит.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 19:37
    Алкоголь,наркотики,баня,Глушаков.)Договорняки с Уфой,Арсеналом,разгрызание сеток от ворот с дальнейшим его поеданием.)))))
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