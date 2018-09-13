Сорокин: «Нужно выигрывать, потому что у нас небольшая череда без побед»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ против «Енисея».

У Ибрагима Цаллагова травма ещё, насколько я знаю. А так все готовы. Предстоит ответственный матч. Дома, при своих болельщиках. Нужно выигрывать, потому что у нас небольшая череда без побед. Надеюсь, что результат сложится положительно в нашу пользу.

Сильные стороны у них, в основном, наверное, подачи в штрафную, навалы. Думаю, мы ещё разберем соперника более конкретно, поймём, как действовать против него, чтобы выиграть этот матч.