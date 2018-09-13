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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Сорокин: «Нужно выигрывать, потому что у нас небольшая череда без побед»

сегодня, 12:44
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей15.09.2018 в 14:00 Не начался

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ против «Енисея».

У Ибрагима Цаллагова травма ещё, насколько я знаю. А так все готовы. Предстоит ответственный матч. Дома, при своих болельщиках. Нужно выигрывать, потому что у нас небольшая череда без побед. Надеюсь, что результат сложится положительно в нашу пользу.

Сильные стороны у них, в основном, наверное, подачи в штрафную, навалы.  Думаю, мы ещё разберем соперника более конкретно, поймём, как действовать против него, чтобы выиграть этот матч.

Напомним, что в матче 6-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом»

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 12:56
Я понимаю, что орфография автора сохранена, но тем не менее можно либо обыгрывать Енисей либо выигрывать у Енисея. Третьего не дано
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:55
Если у Енисея не выигрывать, тогда вообще не у кого выигрывать.
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