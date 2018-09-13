Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в „Спартак“»

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал о сорвавшемся трансфере защитника Джона Терри в «Спартак».

Терри все-таки 37 лет. Я считаю, что в таком возрасте уже нет смысла приглашать игрока. Чем руководствовался «Спартак»? Какова идея этого трансфера? Команда из Лиги чемпионов вылетела, и теперь по итогам сезона ей нужно вновь туда попадать. Так? Поэтому надо приглашать игроков, которые помогут решить данную задачу. Лучшие приобретения «Зенита» последних лет – Халк и Витсель. Но ведь они были моложе того же Терри!

Ну не перешел Терри в «Спартак», и что? На мой взгляд, российский чемпионат достоин немного другого. Не знаю, потянул бы он уровень или нет. Все же зависит от него самого. Игнашевич же играл в таком возрасте. Конечно, исключения из правил возможны. Но защитник для решения задачи?

Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи. А в обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак».