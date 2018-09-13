Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в „Спартак“»

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал о сорвавшемся трансфере защитника Джона Терри в «Спартак».
Терри все-таки 37 лет. Я считаю, что в таком возрасте уже нет смысла приглашать игрока. Чем руководствовался «Спартак»? Какова идея этого трансфера? Команда из Лиги чемпионов вылетела, и теперь по итогам сезона ей нужно вновь туда попадать. Так? Поэтому надо приглашать игроков, которые помогут решить данную задачу. Лучшие приобретения «Зенита» последних лет – Халк и Витсель. Но ведь они были моложе того же Терри!
Ну не перешел Терри в «Спартак», и что? На мой взгляд, российский чемпионат достоин немного другого. Не знаю, потянул бы он уровень или нет. Все же зависит от него самого. Игнашевич же играл в таком возрасте. Конечно, исключения из правил возможны. Но защитник для решения задачи?
Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи. А в обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак».
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Джон Терри (Челси)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"),
Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Ханни (Андерлехт)
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи") Клинтон Н'Жийе (Марсель )……………..
Гыгыгы
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Джон Терри (Челси)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"),
Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Ханни (Андерлехт)
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи") Клинтон Н'Жийе (Марсель )……………..
Гыгыгы
Только на закате карьеры
Только на закате карьеры