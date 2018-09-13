  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • США. МЛС
Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
ГлавнаяНовости

Орлов: «Я бы не приветствовал переход Терри в „Спартак“»

сегодня, 19:04

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал о сорвавшемся трансфере защитника Джона Терри в «Спартак».

Терри все-таки 37 лет. Я считаю, что в таком возрасте уже нет смысла приглашать игрока. Чем руководствовался «Спартак»? Какова идея этого трансфера? Команда из Лиги чемпионов вылетела, и теперь по итогам сезона ей нужно вновь туда попадать. Так? Поэтому надо приглашать игроков, которые помогут решить данную задачу. Лучшие приобретения «Зенита» последних лет – Халк и Витсель. Но ведь они были моложе того же Терри!

Ну не перешел Терри в «Спартак», и что? На мой взгляд, российский чемпионат достоин немного другого. Не знаю, потянул бы он уровень или нет. Все же зависит от него самого. Игнашевич же играл в таком возрасте. Конечно, исключения из правил возможны. Но защитник для решения задачи?

Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи. А в обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак».

Всё о трансфере Джона Терри в "Спартак"

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «Главным нарушителем режима в „Спартаке“ был Цымбаларь»
Сегодня, 19:33 5
Дмитрий Черышев: «Никаких вопросов по допингу к Денису и не было»
Сегодня, 18:19 4
Савичев: «Нам кровь из носа нужно набирать очки»
Сегодня, 15:07 7
Бердыев: «„Енисей“ – это тренерская команда»
Сегодня, 13:36 4
Сорокин: «Нужно выигрывать, потому что у нас небольшая череда без побед»
Сегодня, 12:44 6
Билялетдинов: «Решил остаться в Литве по личным мотивам»
Сегодня, 12:33 10
Обсудить
Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил 60spartak na cska
сегодня в 19:54
очередной клон литейного!!!гы гы гы!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:53
Кто отказал Спартаку:
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Джон Терри (Челси)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"),
Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Ханни (Андерлехт)
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи") Клинтон Н'Жийе (Марсель )……………..
Гыгыгы
ДСА
ДСА
сегодня в 19:50
Чести у англичанина нет, такой же врунишка как и вся английская нация.
Cannonball
Cannonball
сегодня в 19:48
А кого интересует мнение Орлова о "Спартаке"? Только самого Орлова.
drug01
drug01
сегодня в 19:45
А если бы это касалось Зенита монолог был бы иной ......
Reneg
Reneg ответил FILL3286
сегодня в 19:42
паредеса тоже приветствовали когда к бомжам приходил за деньгами
Паредес отличный игрок, но пришел не в тот клуб... Заработает денег и вернется обратно в Европу
Reneg
Reneg
сегодня в 19:40
А что, многомилионная трансферная компания, включая тренера Манчини помогла Зениту в прошлом сезоне? Халк и Витсель для Зенита это уже история. А странная белорусская квалификация-это сегодняшний Зенит. Какое ему дело до Спартака. В любом случае-фантастический переход Терри в РФПЛ будет интересен для российских(и наверное не только) болельщиков
Против_всех
Против_всех ответил Sergus
сегодня в 19:40
Правильно - жены! Наконец то ты сам рассписался в традиционности Спартаковцев, другое дело зенит, было всего два женатика на всю ораву и тех разбили, Кокошу Дзюба увел у жены, а Паредес не оставил шансов супруге Нобоа... питер, такой питер Ахаха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:37
Жаль, что облом произошёл. Посмотрел бы Россию, научился водку пьянствовать и на бабалайке играть ;)
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:35
Для Зенита самый сок после 38 потому что!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 19:28
Орлов еще и троллит Пупсятину ))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 19:27
Да с Терри это новый прикол ))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:24
совершенно верно, рфпл заслуживает орлова!1 хаахахаха
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 19:24
Орлов успокойся ты уже ,эксперт ёмаё))) Не тебе решать кто кого будет приглашать в свои команды.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 19:21
    Рoже Милла
    Рoже Милла ответил 60spartak na cska
    сегодня в 19:16
    очередной клон литейного!!!гы гы гы!!!
    Это не Литейный, это Славнов - но оба питерские клоноводы - рекордсмены. Как зенька искусственно заполняет стадион - так и они сайт, позорище как по мне. За такое должны свои спросить.
    MIvan
    MIvan
    сегодня в 19:15
    При всём уважении к Орлову, ну не ему судить об этом. Спартак сам разберется, что и кто ему нужен...
    Рoже Милла
    Рoже Милла ответил FILL3286
    сегодня в 19:15
    паредеса тоже приветствовали когда к бомжам приходил за деньгами
    Он потом переобулся, да и потом, кому интересно мнение старого бомжа-маразматика, разве что только самим бездомным.
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 19:14
    Нормальный футболист в чемпионат пешеходов не поедет.
    Только на закате карьеры
    60spartak na cska
    60spartak na cska ответил Sergus
    сегодня в 19:09
    Приветствовали только жены пупсиков.
    очередной клон литейного!!!гы гы гы!!!
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 19:09
    паредеса тоже приветствовали когда к бомжам приходил за деньгами
    Sergus
    Sergus
    сегодня в 19:04
    Приветствовали только жены пупсиков.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100