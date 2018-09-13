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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Билялетдинов: «Решил остаться в Литве по личным мотивам»

сегодня, 12:33

Российский полузащитник Динияр Билялетдинов рассказал о причинах, почему он решил продлить контракт с «Тракаем». Вчера стало известно, что хавбек продлил соглашение с литовским клубом.

Решил остаться в Литве по личным мотивам. Мне здесь комфортно, от добра добра не ищут. Из российских клубов: конкретный разговор был с «Химками», менее конкретный был с командой не из Москвы. Также интерес проявляла команда из Скандинавии, но не срослось. Что касается сроков контракта, то он рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Билялетдинов присоединился к «Тракаю» в 2017 году.  

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Kerri
Kerri
сегодня в 12:55
Скажи правду- кроме шпротоедов никому не нужен.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:46
Главная новость дня!!
Alista
Alista
сегодня в 12:41
Трудно поверить.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:41
В ЛИТВЕ ЛИЧКУ ПЛАТЯТ, ПОТОМУ И ОСТАЛСЯ !

ГЫ-ГЫ
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:40
Ну что тут сказать, с одной стороны, играл за нас как ***, а с другой, нельзя отказать в мужестве, что укатил в Европу в свое время, и я не про Литву) Щас то наши особо не едут.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 12:37
Да хватит врать, просты ты больше нигде не нужен.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:37
Кому он нужен, хватит врать?
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