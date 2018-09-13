Билялетдинов: «Решил остаться в Литве по личным мотивам»

сегодня, 12:33

Российский полузащитник Динияр Билялетдинов рассказал о причинах, почему он решил продлить контракт с «Тракаем». Вчера стало известно, что хавбек продлил соглашение с литовским клубом.

Решил остаться в Литве по личным мотивам. Мне здесь комфортно, от добра добра не ищут. Из российских клубов: конкретный разговор был с «Химками», менее конкретный был с командой не из Москвы. Также интерес проявляла команда из Скандинавии, но не срослось. Что касается сроков контракта, то он рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Билялетдинов присоединился к «Тракаю» в 2017 году.