Кирьяков: «Антон не помешает сборной России»

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал возможность натурализации 22-летнего защитника «Ганновера» Вальдемара Антона.

Центральный защитник нужен. Сергей Игнашевич завершил карьеру. Остаются Илья Кутепов, Георгий Джикия. Роман Нойштедтер тоже играл на этой позиции, Андрей Семенов… Но почему бы не попробовать кого-то еще?

Антон стабильно играет в Бундеслиге, а это очень серьезный уровень. Правда, надо разбираться и смотреть, какие у него сильные качества: быстрый ли он, как себя проявляет в единоборствах, как играет на втором этаже…

Но если тренерский штаб Черчесова, как пишут, обратил на Антона внимание, значит, сборной он не помешает. Пример Марио Фернандеса показывает: точечно привлекать натурализованных игроков имеет смысл. Главное не ставить этот процесс на поток. Чтобы не было такого – чуть кто-то появился за границей с русскими корнями, и мы сразу же выдаем ему паспорт.