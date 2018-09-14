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Кирьяков: «Антон не помешает сборной России»

сегодня, 00:05

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал возможность натурализации 22-летнего защитника «Ганновера» Вальдемара Антона.

Центральный защитник нужен. Сергей Игнашевич завершил карьеру. Остаются Илья Кутепов, Георгий Джикия. Роман Нойштедтер тоже играл на этой позиции, Андрей Семенов… Но почему бы не попробовать кого-то еще?

Антон стабильно играет в Бундеслиге, а это очень серьезный уровень. Правда, надо разбираться и смотреть, какие у него сильные качества: быстрый ли он, как себя проявляет в единоборствах, как играет на втором этаже…

Но если тренерский штаб Черчесова, как пишут, обратил на Антона внимание, значит, сборной он не помешает. Пример Марио Фернандеса показывает: точечно привлекать натурализованных игроков имеет смысл. Главное не ставить этот процесс на поток. Чтобы не было такого – чуть кто-то появился за границей с русскими корнями, и мы сразу же выдаем ему паспорт.

Из Германии – в Россию. С любовью 

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Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 00:26
вальдемару прямой путь в тарасовскую баню)
drug01
drug01
сегодня в 00:26
Больше таких игроков для прочности состава сборной!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Игорь Солнцев
сегодня в 00:25
Да ладно,серьезно???А Марио???В сто раз лучше наших Комбаровых со Смольниковыми....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Abverin
сегодня в 00:24
Вот например Рауш прекрасно сьиграл с Чехией
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:10
Сколько их уже натурализовали, ни один не играет.
Abverin
Abverin
сегодня в 00:08
Откуда такая уверенность у Кирьякова, про Нойштедтера и Рауша то же самое говорили?
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