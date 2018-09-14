Силкин: «„Локомотив“ выглядит очень блекло по сравнению с прошлым сезоном»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 7-го тура РПЛ .

Игра «Динамо» мне больше понравилась, нежели у «Локомотива». По динамовцам было видно за счёт чего они хотят играть и за счёт чего они хотят выигрывать. «Локомотив» выглядит очень блёкло по сравнению с прошлым сезоном.