Силкин: «„Локомотив“ выглядит очень блекло по сравнению с прошлым сезоном»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 7-го тура РПЛ.
Игра «Динамо» мне больше понравилась, нежели у «Локомотива». По динамовцам было видно за счёт чего они хотят играть и за счёт чего они хотят выигрывать. «Локомотив» выглядит очень блёкло по сравнению с прошлым сезоном.
Палыч старается.
Результат придёт!
Будьте уверенны!
Игра с Динамо получилась отличная!
Ничья получилась БОЕВАЯ и интересная!
Динамо оказало упорное сопротивление и чуть было не вырвало победу, но Локомотив проявил характер и отстоял ничью.
Благодарим команды за отличный и боевой футбол.
Все молодцы!
Палыч старается.
Результат придёт!
Будьте уверенны!
Игра с Динамо получилась отличная!
Ничья получилась БОЕВАЯ и интересная!
Динамо оказало упорное сопротивление и чуть было не вырвало победу, но Локомотив проявил характер и отстоял ничью.
Благодарим команды за отличный и боевой футбол.
Все молодцы!