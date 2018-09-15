Фирмино повредил глаз, но сыграет с ПСЖ

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму глаза в матче 5-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
В одном из эпизодов игры защитник лондонцев Ян Вертонген буквально ткнул пальцем в глаз бразильца.
После игры Фирмино был отправлен в больницу, но врачи не нашли у него каких-либо серьезных проблем, кроме раздражения глаза.
Футболист должен сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов против ПСЖ.
В составе кур одни пенальтисты, симулянты, наследники Рамоса и др.
В составе кур одни пенальтисты, симулянты, наследники Рамоса и др.
Здоровья.
Здоровья.
P.S. Вертонген один из самых гнилых игроков АПЛ!
P.S. Вертонген один из самых гнилых игроков АПЛ!