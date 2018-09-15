Фирмино повредил глаз, но сыграет с ПСЖ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
ГлавнаяНовости

Фирмино повредил глаз, но сыграет с ПСЖ

сегодня, 22:11
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму глаза в матче 5-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

В одном из эпизодов игры защитник лондонцев Ян Вертонген буквально ткнул пальцем в глаз бразильца.

После игры Фирмино был отправлен в больницу, но врачи не нашли у него каких-либо серьезных проблем, кроме раздражения глаза.

Футболист должен сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хенесс: «У Толиссо, похоже, проблемы с крестообразной связкой»
Сегодня, 21:42 2
Агуэро может пропустить матч с «Лионом»
Сегодня, 19:45 1
Люка Эрнандес госпитализирован накануне матча с «Эйбаром»
Сегодня, 12:07 1
Алькасер забил гол и получил травму в дебютной игре за «Боруссию»
Сегодня, 07:56 0
Барцальи из-за повреждения пропустит матч против «Сассуоло»
Сегодня, 03:47 0
Феллаини и Эррера могут пропустить матч с «Уотфордом»
Вчера, 20:40 1
Обсудить
Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 23:00
Хорошая новость. В составе кур одни пенальтисты, симулянты, наследники Рамоса и др.
лучше вспомни как Мане в прошлом году ногой в голову Эдерсону вратарю МС зарядил..... вот это была настоящая жесть. А Рамос это грязный ублюдок, симулянт и провакатар в прочем как и все в мадриде.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:58
Обошлось...глаз-алмаз...
DXTK
DXTK
сегодня в 22:54
на ночь такое лучше не показывать, а то не уснешь........
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:53
не Фирмино повредил глаз, а 75 вердонген повредил глаз Фирмино. дискву в студию. Умышленный удар в лицо от бельгийского п*****
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 22:52
Хорошая новость.

В составе кур одни пенальтисты, симулянты, наследники Рамоса и др.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:49
неприятно , хорошо что обошлось все
Артём Сальников
Артём Сальников
сегодня в 22:35
Аж самому не по себе стало. Здоровья, Роберто!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 22:33
Жесть.
Здоровья.
311
311
сегодня в 22:26
Надо было откусить палец веками!)
P.S. Вертонген один из самых гнилых игроков АПЛ!
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 22:25
Ужжас. Этот ...удак Вертонген должен был быть удален и пропустить игры три. Но даже штрафного не было.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:14
Одноглазый Сильвер.
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 22:13
Жесть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100