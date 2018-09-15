Алькасер забил гол и получил травму в дебютной игре за «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер, арендованный у «Барселоны», забил гол в дебютной игре за «шмелей».

25-летний форвард появился на поле на 67-й минуте матча 3-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:1) и на 88-й минуте поразил ворота соперника. После игры главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр сообщил о том, что Алькасер получил травму.

До этого матча он не играл официальных встреч. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальную физическую форму.

Мы в точности не знаем, что произошло, но, к сожалению, в концовке встречи Пако почувствовал боль в лодыжке.