Игорь Коновалов: «В матче с „Енисеем“ было много невынужденного брака»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал победу над «Енисеем» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ .

Хорошо, что удалось победить. Честно говоря, это не самая наша удачная игра, было много невынужденного брака, но главное сегодня было набрать три очка, потому что мы давно не выигрывали. Думаю, на качестве игры сказалось то, что это был матч после паузы на игры сборных команд, но все бились, сражались и дотерпели до победы.

Мысли о сборной России? Совершенно не обращаю внимания на то, что пишут и говорят в прессе. Моё дело – играть и приносить пользу команде. Всё остальное – дело тренеров. Понятно, что любой футболист мечтает дорасти до уровня национальной сборной, и я здесь не исключение. Надеюсь, что всё сложится, но сейчас не думаю об этом.