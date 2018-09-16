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Игорь Коновалов: «В матче с „Енисеем“ было много невынужденного брака»

сегодня, 11:26
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал победу над «Енисеем» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

Хорошо, что удалось победить. Честно говоря, это не самая наша удачная игра, было много невынужденного брака, но главное сегодня было набрать три очка, потому что мы давно не выигрывали. Думаю, на качестве игры сказалось то, что это был матч после паузы на игры сборных команд, но все бились, сражались и дотерпели до победы.

Мысли о сборной России? Совершенно не обращаю внимания на то, что пишут и говорят в прессе. Моё дело – играть и приносить пользу команде. Всё остальное – дело тренеров. Понятно, что любой футболист мечтает дорасти до уровня национальной сборной, и я здесь не исключение. Надеюсь, что всё сложится, но сейчас не думаю об этом.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:15
В этом матче, кроме брака, ничего больше показано не было.
Abverin
Abverin
сегодня в 12:09
Рубин играл крайне позорно.
drug01
drug01
сегодня в 11:53
Надо больше работать
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