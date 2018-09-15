Масалитин: «Молодежь ЦСКА смотрелась не хуже легионеров»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отметил игру молодых российских футболистов в матче 7-го тура РПЛ , в котором «армейцы» разгромили «Уфу» (3:0).

«Уфа» очень здорово начала, создавала моменты. Могло показаться, что на ЦСКА повлияли две травмы иностранных новичков, но на поле вышла молодежь, которая смотрелась не хуже как минимум. В конце первого тайма вовремя подсуетился Федор Чалов, который в сутолоке сообразил и сориентировался, в итоге забив очень важный мяч. Да, Джемал Табидзе совершил грубую ошибку в этом эпизоде, но футбол состоит из ошибок. «Армейцы» молодцы, что добили этот момент, а голы всегда состоят из каких-то ошибок, самое главное их использовать.