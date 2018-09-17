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Селюк обвинил Тихонова в расизме

сегодня, 08:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Крыльев Советов» от тульского «Арсенала» (0:4) обвинил главного тренера самарской команды Андрея Тихонова в сильной нелюбви к темнокожим футболистам.

При всем том, что Тихонов был суперфутболистом и является неплохим тренером, нелюбовь к темнокожим не сослужит ему хорошую службу. Ему нужен результат, а он выбирает по цвету кожи и отказывается от темнокожих, тогда как соотношение цена-качество не позволяет привезти в «Крылья Советов» более-менее приличного условного испанца. Будет засилье низкопробных сербов, которые результата никогда не дадут. Более того, я считаю, что и «Зенит» будет страдать на международной арене из-за своей любви, мягко выражаясь, к цветам флага.

Почему я так говорю о Тихонове? Поверьте, я это знаю. Посмотрите сами на состав «Крыльев Советов». Например, могу сказать, что Тихонов сразу отказался от темнокожего Бато, который играет в «Кайрате». Как минимум «Кайрат» не проигрывает 0:4.

Считаю странным позицию Тихонова, учитывая, что он играл в Израиле и Казахстане. Думаю, ему было бы неприятно, если бы из-за того, что он русский, казахи или израильтяне послали его на… Футбол объединяет всех, он вне политики и интернационален. Это командный вид спорта. Тут важен результат всей команды, а не личные пристрастия кого-либо. А результат дают футболисты. И если Тихонов хочет стать тренером таким же хорошим, каким он был футболистом, то должен относиться к темнокожим так же, как и к другим нациям.

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:57
rawer
rawer
сегодня в 08:54
Селюк ищет любые способы продать свой хлам, так испортил свою репутацию что даже Яя Туре сложно найти нормальный клуб
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:49
Как уже задрал этот этот якобы защищающих негров рабовладелец.
Ему лишь бы впарить своих обгоревших на солнце...
Навзир
Навзир
сегодня в 08:47
Селюк де-бил.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:44
Тихонов отказался взять Траоре? )))
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