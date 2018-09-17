  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и М'Вила

сегодня, 18:41

Палата по разрешению споров РФС утвердила мировое соглашение между «Динамо» и бывшим полузащитником московского клуба Янном М'Вила.

Утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное футболистом Янном М'Вила и ФК «Динамо». Прекратить действие альтернативной обеспечительной меры, установленной определением палаты РФС по разрешению споров от 18 августа 2017 года, в связи с заключением мирового соглашения от 10 сентября 2018 года. Прекратить производство по спору, связанному с неисполнением решения палаты РФС по разрешению споров от 18 октября 2016 года.

Напомним, что в июне 2016 года «Динамо» пообещало выплатить игроку компенсацию тремя траншами за разрыв контракта в одностороннем порядке, но выплатило только два из них.

Сегодня сообщалось, что М'Вила получил от клуба 315 тысяч евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Суд рассмотрит иск о банкротстве «Тосно» 22 октября
Сегодня, 11:28 1
«Локомотив» прибыл в Турцию
Вчера, 21:09 2
«Локомотив» взял Смолова на матч против «Галатасарая»
Вчера, 17:34 7
«Локомотив» вылетел на матч с «Галатасараем»
Вчера, 16:46 6
Все результаты 11-го тура ФНЛ
15 сентября 34
«Рубин» угостит всех чак-чаком перед матчем с «Енисеем»
15 сентября 17
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 19:12
Хватит на безбедную старость.
Смитерс
Смитерс ответил iNels
сегодня в 19:12
я надеюсь, эти 315 тысяч не тряхнут динамо в очередной раз и клуб не булькнется в фнл на еще один сезон?)
Да вот фиг его знает... Помнится в 2007м газопузырные у Динамо украли Данни и Семшова, а в межсезонку к Лиге Чемпионов ВТБшники кинули Кобелеву кость в виде Ропотана.
Abverin
Abverin
сегодня в 18:56
Вот как можно огрести большие деньги ни дня не играя.
iNels
iNels
сегодня в 18:43
я надеюсь, эти 315 тысяч не тряхнут динамо в очередной раз и клуб не булькнется в фнл на еще один сезон?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100