РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и М'Вила

сегодня, 18:41

Палата по разрешению споров РФС утвердила мировое соглашение между «Динамо» и бывшим полузащитником московского клуба Янном М'Вила.

Утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное футболистом Янном М'Вила и ФК «Динамо». Прекратить действие альтернативной обеспечительной меры, установленной определением палаты РФС по разрешению споров от 18 августа 2017 года, в связи с заключением мирового соглашения от 10 сентября 2018 года. Прекратить производство по спору, связанному с неисполнением решения палаты РФС по разрешению споров от 18 октября 2016 года.

Напомним, что в июне 2016 года «Динамо» пообещало выплатить игроку компенсацию тремя траншами за разрыв контракта в одностороннем порядке, но выплатило только два из них.

Сегодня сообщалось, что М'Вила получил от клуба 315 тысяч евро.