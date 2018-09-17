Суд рассмотрит иск о банкротстве «Тосно» 22 октября

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 октября рассмотрит иск о банкротстве «Тосно».

"Принять заявление автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб „Тосно“ о признании ее несостоятельной (банкротом). Назначить судебное заседание <…> на 22 октября 2018 года в 10 час. 10 мин мск», — сообщается в определении суда.

Это второй иск клуба о собственном банкротстве. Ранее суд вернул без рассмотрения заявление о признании банкротом футбольного клуба.