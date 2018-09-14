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«Динамо» - гроза чемпионов. А за «Локо» тревожно

вчера, 22:46

В московском дерби, которое открывало программу 7-го тура чемпионата России в пятницу, зафиксирована нескучная ничья. «Соккер.ру» рассказывает о матче на «РЖД Арене». 

Гроза чемпионов

«Динамо» после возвращения из ФНЛ категорически отказывается проигрывать чемпионам предыдущих сезонов. В кампании 2017/2018 «Спартак» не сумел удержать счет 2:0 в первом туре, а в заключительном раунде и вовсе уступил «бело-голубым» 0:1 на своем поле, закрыв себе прямую дорожку в Лигу чемпионов. «Локомотив» в этом престижном турнире стартует уже во вторник, но уверенности себе команда Юрия Семина не прибавила: действующий чемпион обменялся голами с «Динамо» на своем поле, причем в заключительной трети матча был ближе к поражению. Подопечные Дмитрия Хохлова сработали слаженно, организованно, эффективно, даже несмотря на отсутствие Соу, несмотря на неловкость Федора Черных и очередной неубедительный матч Панченко. «Динамо» было понятным и командным, в отличие от разрозненного «Локомотива».

Неуклюжий чемпион 

На носу старт в Лиге чемпионов, но оптимизм насчет «Локомотива» все меньше. Из семи матчей железнодорожники одержали победы только в двух, переборов худшую команду чемпионата и «Крылья Советов», которые тоже звезд с неба не хватают. Забито всего лишь пять мячей. Куда это годится? В игре с «Динамо» хватало отрезков, когда железнодорожники владели инициативой, но позиционные атаки у «Локомотива» такие, как будто футболисты всегда находятся спиной к воротам. Забить удалось со стандарта, не обошлось без доли везения и помарки Шунина. У «Локо» очень слабые вертикальные связи в команде: между опорным полузащитником Денисовым и другими хавбеками, между форвардом и группой форвардов, которые должны кормить его передачами. Эдер и Смолов нанесли один удар на двоих. 

Крыховяк – сильный игрок, но мне не очень понятна его функция на поле. Гжегош шесть раз бил по воротам Шунина, столько ударов не нанес никто другой в этот вечер, но поляк отсутствовал как связующее звено между Денисовым и тройкой, в которую вошли Фернандеш и братья Миранчуки. А во втором тайме Крыховяк и вовсе подвел команду, схлопотав вторую желтую карточку. Недовольство игрой в первом тайме Юрий Семин обозначил двойной заменой в перерыве, и «Локомотив», усиленный Смоловым и Фарфаном, действительно соответствовал статусу фаворита. Но «Динамо» перетерпело, чтобы в одночасье перевернуть ход игры: один момент у ворот Гильерме, другой, удаление Крыховяка – и «Локо» сломался. Динамовцы в концовке играли на победу и могли ее заарканить, если бы немного повезло, вот Хохлов даже говорит о неудовлетворенности. «Галатасарай», «Порту», «Шальке» - это соперники более серьезного уровня, и они не простят чемпиону России его неготовность к старту в Лиге чемпионов. А пока впечатление именно такое: «Локомотив» разобран и не понимает, что происходит. 

Статистика подскажет

Удары: 17 (5) – 19 (6)

«Динамо» даже чаще угрожало спокойствию Гильерме и болельщиков «Локомотива», чего только стоит сэйв вратаря сборной России в концовке после удара Маркова и непопадание Шунича с убойной позиции перед воротами в створ. Железнодорожники, по большому счету, два своих самых опасных удара нанесли в голевой атаке: Крыховяк пытался забить головой в падении, а Антон Миранчук бил уже по пустым воротам. 

Владение мячом: 55.3% - 44.7%

Динамовцы забили гол на пятой минуте и, естественно, им даром не нужен был мяч и все трудности, связанные с его владением. У Хохлова команда-контратака, и нужно сказать, «Локомотив» еще до перерыва пропустил несколько острых выпадов, которые «бело-голубые» не сумели довести до ума. После пропущенного мяча и до ответного взятия ворот «Локо» безраздельно владел инициативой, как и в первой трети второго тайма, но в концовке «Динамо» отыграло пару процентов, создавая давление в атаке.

Единоборства: 16 – 18. Отборы: 16 – 27. Перехваты: 12 – 20 

Боролась команда Семина нормально, но обратите внимание на заметное преимущество «Динамо» по отборам и перехватам. Сказались как раз атаки железнодорожников «спиной», хозяева систематически загоняли себя в углы и теряли и мячи тем или иным способом. По невынужденным потерям у «Локо» тоже сомнительное лидерство – 20 против 15. Получается, в ходе игры мяч переходил к динамовцам на два десятка раз больше, и это очень красноречивая статистика. Почти каждый переход – это встречная атака той или иной степени остроты, «Локомотив» подставлялся под любимое оружие соперника с упрямством друга Винни-Пуха. 

Игрок матча. Константин Рауш («Динамо»)

Константин отдал две результативные передачи в матче за сборную России и продолжил серию «ассистов» в игре с «Локомотивом», вложив мяч в голову новичку «бело-голубых» Кардосу. И в целом Рауш мощно смотрелся, загнал одного Миранчука, Фарфана и Игнатьева, хотя нужно еще отметить позитивные изменения, произошедшие в игре «Динамо» и, в частности, на левом фланге с выходом Антона Соснина. Федор Черных в игру не попал, и от него Раушу было маловато помощи.

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МКС
МКС
сегодня в 00:08
Александр, вы забыли упомянуть лошадей, которые то же не славятся победной игрой с Динамо, а так же забыли указать , что ваш любимый клуб в ЛЧ так же ждет 3 место ( в лучшем случае).
Delight
Delight ответил Alladins
вчера в 23:49
За Локомотив не тревожно, за него страшно.
Страшно - это когда ты в нике, казалось бы простом, как 2х2, делаешь 2 ошибки.
Alladins
Alladins
вчера в 23:09
За Локомотив не тревожно, за него страшно.
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