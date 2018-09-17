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Симеоне не хочет прогнозировать результат «Атлетико» в Лиге чемпионов

сегодня, 22:26
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами накануне матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Монако».

У Жардима есть идеи, он умный тренер, который уже достаточно долго работает в клубе. Ему пришлось заново строить команду, когда поуходили игроки, но «Монако» не стал слабым.

Понятно, что пресса много говорит о финале на «Ванда Метрополитано», но последний сезон дался нам непросто, и мы не можем заглядывать в будущее дальше матча против «Монако». Будем идти от игры к игре, посмотрим, куда приведет нас это приключение.

В группе А также сыграют дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». 

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