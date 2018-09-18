  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов

сегодня, 10:53
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 22:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что команда вылетела в Чехию, где завтра состоится матч группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень». 

Ранее бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от данного поединка. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и М'Вила
Вчера, 18:41 11
Суд рассмотрит иск о банкротстве «Тосно» 22 октября
Вчера, 11:28 1
«Локомотив» прибыл в Турцию
16 сентября 2
«Локомотив» взял Смолова на матч против «Галатасарая»
16 сентября 7
«Локомотив» вылетел на матч с «Галатасараем»
16 сентября 6
Все результаты 11-го тура ФНЛ
15 сентября 34
Обсудить
Все комментарии
holms918
holms918
сегодня в 11:00
Будем смотреть.
Знатог
Знатог
сегодня в 10:59
последний день, когда можно быть оптимистом?
cska.78
cska.78
сегодня в 10:57
Возвращайтесь с победой!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:56
Желаю только ПОБЕДЫ!!!
фк " ЦСКА " - лучший, футбольный клуб России!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100