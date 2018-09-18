ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что команда вылетела в Чехию, где завтра состоится матч группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».
Ранее бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от данного поединка.
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:55
|сегодня
|Барселона
|-:-
|ПСВ
|-
|-
|-
|19:55
|сегодня
|Интер
|-:-
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Брюгге
|-:-
|Боруссия Д
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|ПСЖ
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Наполи
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Галатасарай
|-:-
|Локомотив М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Порту
|-
|-
|-
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что команда вылетела в Чехию, где завтра состоится матч группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».
Ранее бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от данного поединка.
фк " ЦСКА " - лучший, футбольный клуб России!!!
фк " ЦСКА " - лучший, футбольный клуб России!!!