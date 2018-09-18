Булыкин: «Хочется, чтобы „Локо“ обыграл „Галатасарай“»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в выездном поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Хочется, чтобы «Локомотив» выиграл со счетом 2:1. Конечно, форма пока неидеальна, но будем надеяться, что первая игра в таком серьезном турнире, как Лига чемпионов, даст очень большую мотивацию и стимул для футболистов, и за счет психологического состояния они смогут выйти на максимум, хорошо себя проявить и добыть нужный результат в этой игре.

«Локомотив» сейчас прибавляет от игры к игре, и игроки должны выступить как одна команда, если хотят побеждать в Лиге чемпионов и чемпионате России.

Естественно, в Турции очень тяжело играть первым номером, учитывая давление болельщиков и сумасшедший настрой местных футболистов. Но вторым номером «Локомотив» вполне способен хорошо сыграть, и, если он реализует все свои шансы, которые безусловно будут, то можно рассчитывать на положительный исход этого матча.