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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Булыкин: «Хочется, чтобы „Локо“ обыграл „Галатасарай“»

сегодня, 14:17
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в выездном поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Хочется, чтобы «Локомотив» выиграл со счетом 2:1. Конечно, форма пока неидеальна, но будем надеяться, что первая игра в таком серьезном турнире, как Лига чемпионов, даст очень большую мотивацию и стимул для футболистов, и за счет психологического состояния они смогут выйти на максимум, хорошо себя проявить и добыть нужный результат в этой игре.

«Локомотив» сейчас прибавляет от игры к игре, и игроки должны выступить как одна команда, если хотят побеждать в Лиге чемпионов и чемпионате России.

Естественно, в Турции очень тяжело играть первым номером, учитывая давление болельщиков и сумасшедший настрой местных футболистов. Но вторым номером «Локомотив» вполне способен хорошо сыграть, и, если он реализует все свои шансы, которые безусловно будут, то можно рассчитывать на положительный исход этого матча.

На матче отработает итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки

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Все комментарии
амурец
амурец ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:51
НЕ ОПОЗОРИЛИСЬ БЫ И ТО ЛАДНО !
ну как поросята никто не позорится
sir-5
sir-5 ответил FILL3286
сегодня в 14:45
конюшня проиграет,игоорь повеселит,локо ничейка
Ты вовремя остановился и не проговорил грустные события последующих дней.Совсем "жим-жим"...
sir-5
sir-5
сегодня в 14:44
"Локомотив" прибавляет от игры к игре"-это новость даже для самых ярых почитателей соккера. Ну ты,Димон,и забульбонил...
FILL3286
FILL3286
сегодня в 14:37
конюшня проиграет,игоорь повеселит,локо ничейка
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:20
НЕ ОПОЗОРИЛИСЬ БЫ И ТО ЛАДНО !
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:18
На выезде вряд ли
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