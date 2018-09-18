Булыкин: «Хочется, чтобы „Локо“ обыграл „Галатасарай“»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в выездном поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».
Хочется, чтобы «Локомотив» выиграл со счетом 2:1. Конечно, форма пока неидеальна, но будем надеяться, что первая игра в таком серьезном турнире, как Лига чемпионов, даст очень большую мотивацию и стимул для футболистов, и за счет психологического состояния они смогут выйти на максимум, хорошо себя проявить и добыть нужный результат в этой игре.
«Локомотив» сейчас прибавляет от игры к игре, и игроки должны выступить как одна команда, если хотят побеждать в Лиге чемпионов и чемпионате России.
Естественно, в Турции очень тяжело играть первым номером, учитывая давление болельщиков и сумасшедший настрой местных футболистов. Но вторым номером «Локомотив» вполне способен хорошо сыграть, и, если он реализует все свои шансы, которые безусловно будут, то можно рассчитывать на положительный исход этого матча.
На матче отработает итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.