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Рейнгольд: «Ещенко и Глушаков не ведают, что творят»

сегодня, 12:27

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд осудил игроков «красно-белых» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые лайкнули в Instagram пост актера Дмитрия Назарова, в котором тот зачитывает гневное стихотворение в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры.

Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков «Спартака». Он один, а нас миллионы. Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актёра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актёром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.

Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чём. Они сами валяют дурака, а потом всё, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.

Тренировать «Спартак» очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. «Спартак» обязан выигрывать, я прошёл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:31
Пора на выход.....
Брулин
Брулин
сегодня в 12:30
Ещенко и Глушаков молодые ребята?)) Ну если только по сравнению с Рейнгольдом))
cska.78
cska.78
сегодня в 12:28
Досталось усатому троллю от деда :)
Faustello
Faustello
сегодня в 12:28
Тренировать «Спартак» очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая.
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