Мацуев: «Хочу, чтобы „Спартак“ выиграл свой первый матч в Лиге Европы»

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актера Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

Чем был хорош футбол 20-25 лет назад – мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему. Хотя мы все понимаем, что слово болельщика, тем более знаменитого, очень важно. Видно, что человек переживает. Мы все переживаем за нашу команду, у каждого есть своё мнение. Кто-то считает, что надо отказать тренеру, кто-то – что нет. Но этим всегда отличались болельщики «Спартака», которые высказывали своё мнение. Соглашаться с этим мнением – право каждого.



Дело не в том, что кто-то кого-то лайкнул. Видно, что что-то происходит. Команда – это живой организм. Когда что-то происходит, безусловно, что-то всплывает. Дыма без огня не бывает. Я очень хочу, чтобы «Спартак» выиграл свой первый матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА . Когда мы выиграем эти два матча, поверьте, никто не будет говорить ни о каких лайках.