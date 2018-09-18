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Мацуев: «Хочу, чтобы „Спартак“ выиграл свой первый матч в Лиге Европы»

сегодня, 12:43

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актера Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

Чем был хорош футбол 20-25 лет назад – мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему. Хотя мы все понимаем, что слово болельщика, тем более знаменитого, очень важно. Видно, что человек переживает. Мы все переживаем за нашу команду, у каждого есть своё мнение. Кто-то считает, что надо отказать тренеру, кто-то – что нет. Но этим всегда отличались болельщики «Спартака», которые высказывали своё мнение. Соглашаться с этим мнением – право каждого.

Дело не в том, что кто-то кого-то лайкнул. Видно, что что-то происходит. Команда – это живой организм. Когда что-то происходит, безусловно, что-то всплывает. Дыма без огня не бывает. Я очень хочу, чтобы «Спартак» выиграл свой первый матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Когда мы выиграем эти два матча, поверьте, никто не будет говорить ни о каких лайках.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 14:06
Все эти разборки, куда втянуты артисты, футболисты, тренер на виду у всей футбольной общественности, очередной ПОЗОР.
Одни пишут всякую дрянь про своих, другие лайкают, остальные с упоением в этом копаются.
parallels
parallels
сегодня в 13:37
скоро рукоблуд сильно разочаруется и сыграет "похороны спартака в ле"
Romkurch
Romkurch
сегодня в 13:00
Глушаков, оказалось, от лютой ненависти к спартаку, стал главным вредителем
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Alladins
сегодня в 12:59
На волне позора трудно выиграть, тем более, спартак самый слабый в группе.
А питерский проект самый слабый клуб в ЛЕ
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:59
Все наши клубы пусть почаще в еврокубках побеждают
амурец
амурец
сегодня в 12:59
ждём победы Спартака, всё таки это Российский клуб
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 12:51
Выиграем оба матча. И без глушака, один вред от него сейчас
Alladins
Alladins
сегодня в 12:50
На волне позора трудно выиграть, тем более, спартак самый слабый в группе.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:46
КОГДА ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ БЕЗУСЛОВНО ЧТО-ТО ВСПЛЫВАЕТ,
А НАШ СПАРТАК ВСЕГДА НА ПЛАВУ, ВЕДЬ ОН В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ !
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