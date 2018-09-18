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Кавазашвили: «В „Спартаке“ нужно провести революцию»

сегодня, 13:23

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал актера и болельщика «красно-белых» Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжают в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа. Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 14:08
Федуна свергнуть с трона и вернуть Червиченко!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 14:05
Все эти разборки, куда втянуты артисты, футболисты, тренер на виду у всей футбольной общественности, очередной ПОЗОР.
Одни пишут всякую дрянь про своих, другие лайкают, остальные с упоением в этом копаются.
311
311
сегодня в 14:00
Надо какого-нибудь негра назначить тренером!)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Alladins
сегодня в 13:56
Пердив не для позорных команд.
Футбол,-это своеобразный мир,вся аура от боления никуда не уходит,она присутствует,каждые левые очки набранные легко уходят там,где этого не ожидаешь,все балансируется,одним словом бумеранг возвращается.Спартак слил Уфе,вылетел Динамо,хотя мог и не вылететь,если бы сыграли по спортивному,Спартак слил Арсеналу,вылетел Крылья Советов ,кажись.Сколько всего,примеров множества.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:53
А дед Рейнгольд не одобрил!!!
Alladins
Alladins ответил PATRIOT1965
сегодня в 13:50
Не поможет революция,только очищение через пердив,-вот истинный путь.Слишком много на вас греха футбольного.
Пердив не для позорных команд.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:45
Не поможет революция,только очищение через пердив,-вот истинный путь.Слишком много на вас греха футбольного.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 13:45
Революция в спартаке не возможна. Игроки не играют, тренера не тренерят, менеджеры по трансферам не трансферят. Владелец клуба с этим бардаком не разбирается. Ветераны несут пургу, типа сменим на русского тренера и всё пучком. А куда вы федуна со штабом денете?А любителей банных посиделок?
Статусные болельщики стихи про гусей пишут, и только сдешние сектанты продолжают: спартак народная команда. 7:0? Не помню. спартак дошел до полуфинала. Вылетел от тосно? Не помню.
Короче этот проект сгнил до основания, революция не поможет, только отправит в ФНЛ.
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 13:43
Распустить спартак на все четыре стороны
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:40
НАШ СПАРТАК НАРОДНАЯ КОМАНДА И БЕЗ АФРИКАНСКИХ ЗУЛУСОВ ЭТО УЖЕ НЕ СПАРТАК !

НО ВМЕСТО КАРЕРЫ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ РОБСОНА !
Antonchik
Antonchik
сегодня в 13:40
Сколько их уже было, а пупсики как позорились, так и позорятся.
Sergus
Sergus
сегодня в 13:39
А еще лучше его расформировать.
parallels
parallels
сегодня в 13:36
товагищи, а за кого спартачи - за красных или белых?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:30
Революции - никогда ни к чему хорошему не приводили. Посмотри на коней.
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